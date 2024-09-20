車禍現場驚見法師「嗶嗶嗶」指揮交通！網笑：揮一次功德就＋1

▲車禍現場後方，身穿袈裟的法師在幫忙指揮交通。（圖／Facebook／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

圖文／CTWANT

台北市中山區松江路上，一間日式藥妝店前，近日發生一起車禍。不過有民眾發現，車禍現場居然有一名身穿袈裟的法師，在幫忙指揮交通，這行為讓民眾直呼「這位法師，功德無量」。

近日Threads上流傳一段影片，在台北市中山區松江路上，一間日式藥妝店前，發生一起車禍。現場疑似是公車與機車相撞，有一輛機車倒在公車前面，而警方也在現場處理後續事故。

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不過令人驚訝的是，從現場的影片中可以聽到，有人在指揮交通的「嗶嗶嗶」聲。結果當畫面拍攝到公車後方後，居然是一位身穿袈裟的法師，不斷在後方吹哨，同時揮動手臂幫忙指揮交通。

而這段影片也被轉到Facebook社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」，許多人看了紛紛稱讚法師的行為「比捧著化緣的碗更造福社會」、「這位法師，功德無量」。

也有網友笑稱「每揮一次手，功德就+1」、「為什麼每揮一次手都有木魚聲」、「功德加值中」、「這才是最好的指揮啊，警察指揮不服最多被開單，這個不服直接超渡」。

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