不是「北半球」！赴日見櫻花妹都不露1部位　台灣妹驚：很精緻

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不是北半球！赴日見櫻花妹都「不露腿」　台灣妹讚：很精緻

▲▼川越老街，藏造街道，一番街藏造老屋街道，時之鐘，日本旅遊，埼玉縣旅遊，川越旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

講到日本女生，很多人會聯想到精緻、會穿搭。就有一名台灣女網友去日本時，仔細地觀察，發現櫻花妹們「幾乎不露腿」，不是長褲就是長裙，而且僅管天氣很悶，大多都是全妝出門，「坐JR就是精緻美女博覽會（如坐針氈）」，話題引發熱論。

「這次去日本仔細觀察了日本女生，得出的不怎麼重要的觀察結論。」這位女網友在Threads發文，分享觀察結論「真的幾乎不露腿」，即使天氣很悶，櫻花妹們依然選擇穿著長褲或長裙，並且會化上全妝，讓她直呼坐電車根本就是「精緻美女博覽會」。

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她也提到，日本女生大部分雖然都包緊緊，但路上也常看到打扮很有特色的地雷系穿搭或Coser，不過這些服裝都不會引來奇妙眼光，感覺日本人都很習慣，令她覺得很有趣。

看到貼文後，許多人也狂點頭，「我去日本也會欣賞日本的女生，她們都好美」、「日本人打扮都超好看…妝也都很精緻，有夠喜歡…我都在到處看路人，有夠像怪人」、「櫻花妹真的都超漂亮。」也有網友分享，「我在福岡和九州看到很多短裙，理論上越年輕穿的越少」、「日本女生出社會就不太有膝上的下半身穿著了（日本友人說）。」

Bic Camera,20231110,活動資訊（圖／Bic Camera提供）

▲至2025年8月31日，到日本BIC CAMERA，出示優惠碼券能享有指定優惠，旅客可以先存在手機裡，結帳時出示即可。該優惠券限免稅結帳時使用，請務必注意相關規定。（圖／BIC CAMERA提供）

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