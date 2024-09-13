Threads解鎖「限定新功能」　按下1鍵！不用靠IG小盒子私訊了

▲只要在留言前按下「鎖」的圖案，內容就僅有留言者、發文的原PO能查看。（圖／翻攝自Threads）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都喜歡在Threads上發文，或與素未謀面的網友們互動，交流自身想法。近日Threads解鎖新功能！如果串文（留言）內容不想被其他網友看到，可以在發布內容前，點按「鎖」的小圖，這樣就只有留言者、發文的原PO能夠瀏覽，如同「私訊」般。

Threads手機版、電腦版解鎖新功能！過去如果在文章下留言，就會被大眾看見，甚至還可能被轉發、引用。但是現在在貼文底下留言時，只要按一下「鎖」的圖案，就可以「限定原PO」查看和回覆。

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▲電腦版也可以使用。（圖／翻攝自Threads）

此外，Threads和IG基本上是綁定的，但是Threads目前卻無私訊功能，因此若想聯繫原PO，就必須透過IG小盒子。如今這個新功能推出，因為留言可以「限定原PO」才可查看，所以就如同私訊般，具有隱密性，不必再透過IG。

經《ETtoday新聞雲》記者實測，並非所有帳號都已開放此功能，若尚未出現「鎖」的圖案，可能要再等等。若已經有此功能，實際按下「鎖」後再送出，確實只有留言者、發文的原PO可以看到，其餘網友均無法查看，且留言旁的數字（留言數）也不會計算到該則「私密留言」。

▼也有部分帳號還沒有此功能。（圖／翻攝自Threads）