阿公烈日下「用雙手過馬路」　高雄暖男衝過去公主抱！萬人感動

▲年輕男子抱起阿公。（圖／網友「@skr682868」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「好人一生平安，這世界感謝有你！」一名女網友發文透露，她日前在高雄的馬路上，看見一個阿公用「雙手走路」，所幸一旁的年輕男子直接將阿公抱起來，「他根本救了一條人命！」照片曝光後，吸引超過2.7萬人按讚，不少網友也相當關心阿公的狀況。

女網友「@skr682868」在Threads上發文貼出一張照片，只見一位年輕男子用公主抱的方式，抱起了這位阿公，並站在斑馬線上，似乎在等待紅綠燈。

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女網友在文中透露，她原以為阿公是在路上跌倒了，但後來才發現，「阿公好像是在地上用雙手走路」。由於那時正巧準備轉紅燈，所以她也不禁直呼，還好這位好心的年輕男子從最右邊跑到中間，直接把阿公抱起來，「好人一生平安！這世界感謝有你」。

貼文曝光後，底下網友也紛紛回應，「這位阿公太辛苦了吧！這種天氣地上是燙的耶」、「每次看到這樣都想落淚」、「阿公是不是需要輔具」、「人家是扶老奶奶過馬路，他是抱老阿公過馬路！真英雄」、「這個世界破破爛爛，卻總是有人在縫縫補補，好心人一生平安」。

還有網友透露，「（阿公）常常在鳳山國中出沒」。原PO則在串文底下補充，「我是在鳳山往屏東那條最大條的馬路遇到的。」對於年輕男子的舉動，她也再度表示，「他根本救了一條人命，如果不是他衝過來，我在對面也根本沒看到那位阿公在地上」。不過阿公的確切狀況，因暫無法聯繫到本人，故仍有待確認。

本文經網友「@skr682868」授權引用