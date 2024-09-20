又是高齡駕駛惹禍！他失控「高速衝撞」飛進漢堡店　撞死無辜老婦

▲70多歲男性開著黑色轎車，20日上午失控衝進首爾一間漢堡店。（圖／江北消防署）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾今（20）日上午又發生高齡駕駛者「衝撞行人」的事故！一名年約70多歲的男性開著黑色傑尼賽斯（GENESIS），原本沿著狹窄的巷弄行駛，突然衝到雙向6線車道，先是撞飛路中央公車站的欄杆，接著衝進漢堡店的大門、將玻璃撞碎，導致1人死亡、5人輕重傷。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，首爾特別市江北區彌阿洞地鐵4號線彌阿站附近，於20日上午10時32分發生一起嚴重的衝撞事故，70多歲男性A某駕駛著一輛黑色的傑尼賽斯突然從巷弄衝向6線車道，不僅撞毀道路中央公車站的欄杆和水槽，強大的撞擊力道更使車輛飛了起來，直接往對面商辦大樓1樓的漢堡店衝撞。

車頭直接撞碎漢堡店門窗的玻璃，車頭「直直插入」店家內部，餐廳內的桌椅因強大衝擊力道而被撞飛、撞爛，恰巧經過店家門口的80多歲女性行人遭到波及，當場停止呼吸心跳，即便送醫搶救後仍宣告不治，店內4名顧客也遭到波及而受傷。

至於肇事的駕駛A某，則同樣因強大的撞擊力道，導致出現鼻骨骨折、眼窩骨折等重傷。

警方旋即針對A某進行酒測和藥物（毒品）檢測，不過數據上並未出現任何異常反應。

目擊車禍現場的50多歲申姓女住戶表示，「肇禍車輛像是拋物線般，以飛快的速度（從山坡上）衝下來，撞向鐵欄杆後飛了起來，直接『插進』漢堡店」。47歲吳姓外送員也表示，「車輛撞向藍色水槽和行道樹，直接飛向漢堡店。幸好餐廳老闆和店員當時人在更內側的地方工作。」

據悉，近年來高齡駕駛在南韓釀禍的比例有所提升。7月1日晚間，68歲男性駕駛在首爾地鐵市廳站附近，開著黑色轎車逆向失控爆衝、撞向斑馬線和人行道，造成9人不幸慘死、7人輕重傷的悲劇。