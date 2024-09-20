　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓、中國鬧翻！金正恩憤怒稱中國「宿敵」　疑不滿走私遭扣押

▲▼北韓金正恩射擊、金正恩開槍。（圖／達志影像）

▲金正恩日前稱呼中國為「宿敵」。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

自從北韓（朝鮮）最高領導人金正恩去年9月訪俄、俄國總統普丁今年6月出訪平壤會晤金正恩，北韓和俄羅斯升級為「全面戰略夥伴關係」，在軍事技術與武器貿易方面加緊合作。不過，中國卻對俄朝關係升級感到不是滋味。知情人士透露，近來金正恩竟然稱中國為「宿敵」，吐露對於北京當局的不滿。

根據南韓媒體《中央日報》獨家報導，近來北韓和中國之間的外交關係似乎正急速走下坡，多名深知北韓內情的消息人士昨（19）日透露，金正恩似乎對於中國要求強制遣返北韓勞工、加強取締走私貿易等行徑相當不滿，因此在與下屬談話時稱呼中國為「宿敵」。

就連中國慶祝人民解放軍建軍97周年，北韓也未派出駐外武官出席7月31日在北京人民大會堂的慶祝活動，然而包括南韓在內等全球多數主要國家，皆有派駐中武官出席。其他消息人士補充，就連中國派駐各國大使館所舉辦的活動，北韓也要求駐外人員「不要參加」。

▲▼金正恩27日視察240mm新型多管火箭砲射擊實驗。（圖／路透）

▲金正恩對於中國加強取締扣押北韓走私物品感到不滿。（圖／路透）

其實，先前就有多名掌握北韓內情的消息人士，於7月30日向《中央日報》透露，金正恩不久前曾向北韓駐中國使館的工作人員直接下達指令，「不需要看中國的臉色做事」；至於北韓境內，則加強對於華僑的管控，包括限制華僑無故離開居住地、限制北韓居民出入華僑家庭。

雖然目前無法具體釐清，金正恩在何種場合、遭遇何事後稱呼中國為「宿敵」，不過《中央日報》9月13日曾深入分析朝中關係急轉直下的理由。

自從普丁6月出訪平壤後，朝鮮中央電視台不僅明顯減少中國影劇作品的播放比例、增加播放舊蘇聯時期的俄國電影，數個月以來更嚴格限制境內居民和軍人收看中國影劇作品。

▲▼北韓在平壤金日成廣場舉行盛大歡迎儀式，普丁與金正恩握手問候。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓6月在平壤金日成廣場舉行盛大歡迎儀式，普丁與金正恩握手問候。（圖／達志影像／美聯社）

多名消息人士也證實，中國透過公安、海關、海警嚴格取締並扣押北韓走私物品，包括各種奢侈品、毒品，價值達數億元人民幣，甚至就連中古鐵路機關車也被中國公安扣押，最後登上中國法院法拍清單。

而且，中國在取締北韓船隻時還使用瓦斯槍，就連北韓用來進行走私貿易的快艇也遭到扣押。而北韓從歐洲、途經中國所走私物品，也包括金正恩親自使用的物品，即便北韓要求中方歸還，中國仍拒絕北韓的要求。

消息人士透露，中國針對北韓走私貿易的取締行為，對北韓生產軍事偵察衛星的零件、軍需品等造成影響，使平壤當局在調派這些零件時遭遇困境，最後北韓不得不決定縮減今年軍事偵察衛星的發射計畫。

據悉，南韓國家情報院前次長、峨山政策研究院資深研究委員韓基範透露，其實金正恩早就於2015年初下達指令，「美國、日本是百年宿敵，中國則是5000年宿敵！就算沒有中國，還是能夠活下去，因此我們無須對中國做出半分讓步。」

ET快訊
快訊／雨彈升級「9縣市豪大雨特報」　豪雨灌2地
「金龍海嘯」來襲　非七都斷頭潮來了？
千億豪門婚變！正宮怒曬「家暴血衣」　親揭小三示愛文：好愛你
大谷50轟苦主！　他脫帽致敬：這是我最好的投球
快訊／大雷雨轟4縣市　警戒1.5小時
大谷50轟50盜紀念商品出爐　紀念球估638萬台幣
北韓、中國鬧翻！金正恩憤怒稱中國「宿敵」
蝸牛小米粽3死　阿嬤家廚房找到「拆封芬普尼」
快訊／9縣市大雨特報　一路下到入夜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國電動車關稅談判　歐盟貿易執委稱具建設性

BB Call、對講機爆炸釀失明！　醫嘆「一晚摘的眼睛」比職涯還多

北韓、中國鬧翻！金正恩憤怒稱中國「宿敵」　疑不滿走私遭扣押

美國「延遲交付台灣武器」清單曝光！　金額高達6554億元

美選恐成苦戰！最新民調：賀錦麗和川普「關鍵州支持率」不相上下

官員爆黎巴嫩爆炸前　以色列曾警告美國：將採取「軍事行動」

爆炸呼叫器又見「空殼公司」！負責人離奇失蹤　疑與恐攻有關

國泰空巴A350發動機起火！　歐盟：疑清潔釀「燃料管破裂」

颱風葡萄桑「大迴轉」逆襲日本！　氣象廳預測曝：2縣首當其衝

以為只是感冒！20歲男狂流鼻水6年　檢查發現「腦部漏出腦液」

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...Ariel：一起辦婚禮

明起雨彈灌全台！南部一片紅 周日雨最大｜20240919 ET午間新聞

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

小甜甜：不會上節目了　認「演藝工作全沒」

中國電動車關稅談判　歐盟貿易執委稱具建設性

BB Call、對講機爆炸釀失明！　醫嘆「一晚摘的眼睛」比職涯還多

北韓、中國鬧翻！金正恩憤怒稱中國「宿敵」　疑不滿走私遭扣押

美國「延遲交付台灣武器」清單曝光！　金額高達6554億元

美選恐成苦戰！最新民調：賀錦麗和川普「關鍵州支持率」不相上下

官員爆黎巴嫩爆炸前　以色列曾警告美國：將採取「軍事行動」

爆炸呼叫器又見「空殼公司」！負責人離奇失蹤　疑與恐攻有關

國泰空巴A350發動機起火！　歐盟：疑清潔釀「燃料管破裂」

颱風葡萄桑「大迴轉」逆襲日本！　氣象廳預測曝：2縣首當其衝

以為只是感冒！20歲男狂流鼻水6年　檢查發現「腦部漏出腦液」

I.M答應「把MONSTA X帶來台灣」　粉絲求婚⋯他傲嬌回：不要！

中日將就核污水排海問題發共識　日本水產品有望恢復輸華

新竹今晚送煞「路線曝光」　老翁命喪火窟！居民哀號：太早了

《海豚愛上貓》董敏莉近況曝光！　淡出8年定居英國

3女大生逛完夜市「導航變迷航」受困泥地　警四輪傳動車解危

快訊／雨彈升級「9縣市豪大雨特報」　豪雨灌2地

深化防災教育　南消一大聯合東山國中實施防火防震演練

岡山版農16都更招商　遇史上最嚴打房「僅5家建商到場」

東森寵物新莊店9／21送養會　柴犬、柯基、博美等40隻毛孩找幸福

彰化電纜大盜落網！通緝賊躲櫥櫃「怪聲頻傳」鄰報警逮人

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

國際熱門新聞

颱風葡萄桑「大迴轉」逆襲日本！2縣首當其衝

行李箱別選這3色　航空公司：易有麻煩

日男童被殺！陸外交部冷回：任何國家都會發生

北韓、中國鬧翻！金正恩稱中國「宿敵」

真主黨呼叫器爆炸後　以軍大舉空襲黎巴嫩南部

呼叫器廠商CEO聲稱「留學英國」　校方打臉

美股收高522點　台積電ADR狂漲5.34％

男童遇刺亡　在華日人：在外不要說日文

比賽中遭飛踢後腦勺　15歲足球員倒地亡

伊豆群島海水變白　疑海底火山「噴發」前兆

美國延遲交付台灣武器清單曝　金額達6554億

北約秘書長臨別5大建言：別對中國犯對俄同樣錯誤

日本男童深圳遇害　分析：戰狼外交、仇日教育釀禍

日童遭中國人刺死　斷交衝上日網熱搜

更多熱門

相關新聞

颱風葡萄桑「大迴轉」逆襲日本！2縣首當其衝

颱風葡萄桑「大迴轉」逆襲日本！2縣首當其衝

颱風葡萄桑襲擊沖繩後，從台灣北邊海域掃過，帶來水氣，然而葡萄桑一路往西北移動並從華中地區登陸中國後，竟罕見「大迴轉」，預計將往南韓與日本方向前進，屆時山口縣與島根縣都會迎來不小風雨。

陸有望「解禁日水產」！開1條件

陸有望「解禁日水產」！開1條件

日男童被殺！陸外交部冷回：任何國家都會發生

日男童被殺！陸外交部冷回：任何國家都會發生

日本Panasonic允員工暫時返國　費用公司負擔

日本Panasonic允員工暫時返國　費用公司負擔

男童遇刺亡　網友心痛：孩子有什麼罪

男童遇刺亡　網友心痛：孩子有什麼罪

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮金正恩朝中關係

讀者迴響

熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

搭飛機「乘客貼心1舉動」其實超NG！空服員崩潰

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

紀卜心3度被炎上「道歉了」

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

八方雲集「1飲品超意外」　妹子驚：打趴手搖飲！

國道2轎車碰撞！女駕駛拋飛車道　遭後車輾斃

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

央行重手打房　專家：千萬貸款無寬限期月付額多繳兩萬

快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

小S大女兒Elly「同框爸爸打電動」！　私下真實互動全被拍

議員林銘仁涉詐助理費　10人遭約談　

健忘媽狂掉手機！妹子祭1招竟撿到老公

大谷翔平乾香檳慶祝打破不名譽紀錄

更多

最夯影音

更多

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面