北韓、中國鬧翻！金正恩憤怒稱中國「宿敵」　疑不滿走私遭扣押

▲金正恩日前稱呼中國為「宿敵」。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

自從北韓（朝鮮）最高領導人金正恩去年9月訪俄、俄國總統普丁今年6月出訪平壤會晤金正恩，北韓和俄羅斯升級為「全面戰略夥伴關係」，在軍事技術與武器貿易方面加緊合作。不過，中國卻對俄朝關係升級感到不是滋味。知情人士透露，近來金正恩竟然稱中國為「宿敵」，吐露對於北京當局的不滿。

根據南韓媒體《中央日報》獨家報導，近來北韓和中國之間的外交關係似乎正急速走下坡，多名深知北韓內情的消息人士昨（19）日透露，金正恩似乎對於中國要求強制遣返北韓勞工、加強取締走私貿易等行徑相當不滿，因此在與下屬談話時稱呼中國為「宿敵」。

就連中國慶祝人民解放軍建軍97周年，北韓也未派出駐外武官出席7月31日在北京人民大會堂的慶祝活動，然而包括南韓在內等全球多數主要國家，皆有派駐中武官出席。其他消息人士補充，就連中國派駐各國大使館所舉辦的活動，北韓也要求駐外人員「不要參加」。

▲金正恩對於中國加強取締扣押北韓走私物品感到不滿。（圖／路透）

其實，先前就有多名掌握北韓內情的消息人士，於7月30日向《中央日報》透露，金正恩不久前曾向北韓駐中國使館的工作人員直接下達指令，「不需要看中國的臉色做事」；至於北韓境內，則加強對於華僑的管控，包括限制華僑無故離開居住地、限制北韓居民出入華僑家庭。

雖然目前無法具體釐清，金正恩在何種場合、遭遇何事後稱呼中國為「宿敵」，不過《中央日報》9月13日曾深入分析朝中關係急轉直下的理由。

自從普丁6月出訪平壤後，朝鮮中央電視台不僅明顯減少中國影劇作品的播放比例、增加播放舊蘇聯時期的俄國電影，數個月以來更嚴格限制境內居民和軍人收看中國影劇作品。

▲北韓6月在平壤金日成廣場舉行盛大歡迎儀式，普丁與金正恩握手問候。（圖／達志影像／美聯社）

多名消息人士也證實，中國透過公安、海關、海警嚴格取締並扣押北韓走私物品，包括各種奢侈品、毒品，價值達數億元人民幣，甚至就連中古鐵路機關車也被中國公安扣押，最後登上中國法院法拍清單。

而且，中國在取締北韓船隻時還使用瓦斯槍，就連北韓用來進行走私貿易的快艇也遭到扣押。而北韓從歐洲、途經中國所走私物品，也包括金正恩親自使用的物品，即便北韓要求中方歸還，中國仍拒絕北韓的要求。

消息人士透露，中國針對北韓走私貿易的取締行為，對北韓生產軍事偵察衛星的零件、軍需品等造成影響，使平壤當局在調派這些零件時遭遇困境，最後北韓不得不決定縮減今年軍事偵察衛星的發射計畫。

據悉，南韓國家情報院前次長、峨山政策研究院資深研究委員韓基範透露，其實金正恩早就於2015年初下達指令，「美國、日本是百年宿敵，中國則是5000年宿敵！就算沒有中國，還是能夠活下去，因此我們無須對中國做出半分讓步。」