李多慧「代言價碼飆7位數」來台1年漲10倍？　網曝4優勢：漲價合理

▲李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



記者施怡妏／綜合報導

南韓啦啦隊李多慧來台後人氣翻倍漲，以精湛舞技、親和力的笑容圈粉無數，代言業配也接到手軟，就有網友指出，廠商找李多慧代言根本超划算，李多慧工作負責且用心，即便事業配的影片，也拍得很有質感。對此，有網友爆料，李多慧現在的代言價碼，剛來台時是40萬，現已飆升至百萬。

有網友在Dcard發文，「找李多慧當代言人是不是超划算？」在家追劇吃美食，看了李多慧的YT影片，大讚身材超完美，「那個胸跟腰的比例，連身為女生的我都狂流口水」，雖然是業配影片，但是內容一點都不馬虎，「畫面的質感細節真的100分，找她合作真的是賺到了」。

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貼文曝光，有網友爆料，李多慧剛來台灣時，代言價碼為40萬元，現在已經破百萬了，「之前某節目主持人有說啦啦隊代言費用最高有到500萬，基本上能猜得出來就是在說李多慧」。網友認為漲價很合理，「現在變貴也合理啊，她這一年的表現，不管是品質、工作態度、語言、心理素質，漲這個價ok吧」。

不過，代言價碼沒有被證實，有網友抱持懷疑態度喊，「這個價碼不是都會保密，你們怎麼這麼厲害」。

不少人也留言提到，被李多慧的可愛圈粉，「一開始覺得她很普，結果個性整個超可愛，已被圈粉」、「一開始覺得她還好。長相也不是我的菜，後來看很多影片，好可愛喔，直接路人轉粉，覺得怎麼會有這麼可愛的女生啦」、「她長相沒有特別出眾，但真的有夠可愛，超級討喜」、「他散發的活力真的很滿，看他的影片心情都會變好」。

▼網友透露代言價碼。（圖／翻攝自Dcard）

