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遭同學變態霸凌　燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年「憤怒砍殺」不忍了

▲▼南韓校園霸凌問題嚴重，近期趨勢從肢體暴力轉變為語言、網路霸凌。（示意圖／CFP）

▲南韓霸凌問題嚴重，A某不堪受辱，最後砍死同學。（示意圖，非新聞當事者／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓江原道今年4月發生一起兇殺案！19歲少年疑似無法忍受長年以來的暴力霸凌與性騷行為，竟從廚房取出刀具，瘋狂砍死國中同學。如今，法院依照少年法判處最長5年徒刑。原來，少年曾遭2名國中同學暴力對待，不僅被對方用刮鬍刀剃頭，甚至還被逼自慰、打火機燒陰毛等。

根據韓媒《News1》，南韓春川地方法院江陵分院刑事法庭，於本月5日針對上述案件進行審判，判處現年19歲的少年A某最長5年、最短3年之徒刑，A某在審判結束向法院提出上訴。

原來，A某是一名轉學生，在國中3年級時轉學至江原道三陟市，進而認識到一群「損友」，這群朋友在路上遇到A某時，經常毫無理由欺負、毆打A某，直到今年4月13日，A某遭到欺負的狀況仍未改變。

4月13日晚間11時40分，現年19歲的兩名國中同學B某、C某前往A某位於三陟市的公寓住處。B某先是喊道「你家裡怎麼那麼髒」，接著用鍋子裝水、潑灑至客廳與房間，並要求A某「擦乾淨」。

這還只是開始！B某、C某兩人竟然用拋棄式刮鬍刀、剪刀強制將A某剃髮，接著拿打火機點火，燙A某的性器官、陰毛、耳朵、眉毛。不僅如此，B某還要求A某脫掉衣服、當場自慰，甚至要求A某將棉花棒和圍棋放入肛門，如果不從就用掃把和掃帚暴力毆打，A某不得不遵從。

在這段時間內，C某則是用手機拍下虐待過程。

B某還將燒酒灌入A某的口中，虐待過程長達3個多小時，至隔天凌晨才結束。不堪受辱的A某，最後決定「結束這一切」，他前往廚房拿出兇器，狠狠將B某砍死，一解心頭之恨。

原本是霸凌受害者的A某，瞬間淪為殺人案件的兇嫌。在法院審判中，法官判處A某最長5年、最短3年的徒刑；對此，A某與檢方同時提出上訴。

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