　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

岸田文雄宣布「中國將解除日水產禁令」！　雙方達成協議

▲▼日本首相岸田文雄到東京豐洲市場視察專門販售福島水產的攤販。（圖／路透）

▲日本首相岸田文雄宣布，中國將會逐步解除對日本水產的進口禁令。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄20日與國際原子能總署（IAEA）總幹事格羅西進行電話會談，並宣布中國將作為第三國，參與IAEA對福島第一核電廠核處理水的監測作業，同時預計解除對日本水產下達的禁令。

根據《產經新聞》報導，自從日本2023年宣布將福島第一核電廠的核處理水排放至大海後，中國政府隨即對日本水產下達進口禁令。然而稍早有日媒報導稱，日中雙方已經達成協議，將透過擴大監測範圍為條件，讓中國解除對日本水產的禁令。

岸田文雄20日與國際原子能總署（IAEA）總幹事格羅西進行電話會談後，向記者證實這項消息。岸田說，「我們與中國就事務層級進行協商，並達成一定共識。我方已傳達有意擴大核處理水的監測範圍，而中國方面也承諾著手調整對日本水產的進口限制措施，未來將逐步恢復符合標準的日本水產進口。」

岸田進一步強調，「我國仍然保持『立刻撤銷所有限制』的立場，而這次的公告也將成為推動解除禁令的契機。」

事實上，中國政府一直要求擴大監測範圍，包含檢查核電廠附近土壤，但日本則堅持應該以IAEA的標準作為依據，強調其調查已充分符合國際規範。

此次擴大監測範圍的舉措則是在不改變日本希望以「IAEA主導整體框架」的立場下，對中方的擔憂做出一定回應，雙方成功取得共識。

ET快訊
快訊／中信金正式放棄！確定不併新光金
快訊／5死囚有機會翻盤！　可提非常上訴
快訊／國慶晚會江蕙開唱　索票時間公布
阿嬤2年沒見到孫　兒子媳婦吐：埋在後山
快訊／國家警報大響「大雷雨狂轟7縣市」　暴雨警戒區出爐
知名露營區遭縣府斷電！　雙方僵持中
遭同學燙陰毛、棉棒捅肛門！韓19歲少年「憤怒砍殺」不忍了
錢小豪來台灣　暴瘦23公斤首談病況
尾隨正妹回家脫光想硬上！聽她喊這句秒停手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

又是高齡駕駛惹禍！他失控「高速衝撞」飛進漢堡店　撞死無辜老婦

美台國防工業會議前夕　主辦單位電郵「遭駭未遂」！駭客身分不明

岸田文雄宣布「中國將解除日水產禁令」！　雙方達成協議

蘋果iPhone 16電量升級有感！　「這機型」狂增9.4％

荷航客機起飛3分鐘後「機師突昏倒」！緊急返航　降落又遇鳥擊

陸客流年不利！遊泰被導遊咆哮毆打　在奈良被鹿撞爆攻擊

遭同學變態霸凌　燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年「憤怒砍殺」不忍了

中國電動車關稅談判　歐盟貿易執委稱具建設性

BB Call、對講機爆炸釀失明！　醫嘆「一晚摘的眼睛」比職涯還多

北韓、中國鬧翻！金正恩憤怒稱中國「宿敵」　疑不滿走私遭扣押

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...Ariel：一起辦婚禮

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

明起雨彈灌全台！南部一片紅 周日雨最大｜20240919 ET午間新聞

小甜甜：不會上節目了　認「演藝工作全沒」

又是高齡駕駛惹禍！他失控「高速衝撞」飛進漢堡店　撞死無辜老婦

美台國防工業會議前夕　主辦單位電郵「遭駭未遂」！駭客身分不明

岸田文雄宣布「中國將解除日水產禁令」！　雙方達成協議

蘋果iPhone 16電量升級有感！　「這機型」狂增9.4％

荷航客機起飛3分鐘後「機師突昏倒」！緊急返航　降落又遇鳥擊

陸客流年不利！遊泰被導遊咆哮毆打　在奈良被鹿撞爆攻擊

遭同學變態霸凌　燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年「憤怒砍殺」不忍了

中國電動車關稅談判　歐盟貿易執委稱具建設性

BB Call、對講機爆炸釀失明！　醫嘆「一晚摘的眼睛」比職涯還多

北韓、中國鬧翻！金正恩憤怒稱中國「宿敵」　疑不滿走私遭扣押

台中「金龍海嘯」第一排　專家指：北屯機率高

白髮不送黑髮！吳沛憶曝「許家蓓生前心願」　她最後半年一直煩惱

德翔海運重組中國至東非新航線　加開華南至泰國航線

Muy Bien！大谷翔平51轟、51盜壯舉後秀西語實力　名人堂球星笑了

單車女自摔！「10m遠」汽車駕駛竟被判責　網炸鍋：睜眼說瞎話

又是高齡駕駛惹禍！他失控「高速衝撞」飛進漢堡店　撞死無辜老婦

《願望》張琴71歲攻下碩士！　5年邊讀書邊拍戲「論文高達94分過關」

快訊／中信金正式放棄！確定不併新光金　10／11股臨會照走

金融舞弊審判經驗豐富　紀凱峰任台灣法治會計學會祕書長　

死刑存廢案雖合憲限縮　大法官：5死囚案件可提非常上訴求生路

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

國際熱門新聞

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

颱風葡萄桑「大迴轉」逆襲日本！2縣首當其衝

行李箱別選這3色　航空公司：易有麻煩

北韓、中國鬧翻！金正恩稱中國「宿敵」

日男童被殺！陸外交部冷回：任何國家都會發生

呼叫器廠商CEO聲稱「留學英國」　校方打臉

真主黨呼叫器爆炸後　以軍大舉空襲黎巴嫩南部

美股收高522點　台積電ADR狂漲5.34％

美國延遲交付台灣武器清單曝　金額達6554億

男童遇刺亡　在華日人：在外不要說日文

伊豆群島海水變白　疑海底火山「噴發」前兆

比賽中遭飛踢後腦勺　15歲足球員倒地亡

陸有望「解禁日水產」！開1條件

北約秘書長臨別5大建言：別對中國犯對俄同樣錯誤

更多熱門

相關新聞

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

南韓江原道今年4月發生一起兇殺案！19歲少年疑似無法忍受長年以來的暴力霸凌與性騷行為，竟從廚房取出刀具，瘋狂砍死國中同學。如今，法院依照少年法判處最長5年徒刑。原來，少年曾遭2名國中同學暴力對待，不僅被對方用刮鬍刀剃頭，甚至還被逼自慰、打火機燒陰毛等。

英籍外師線上課稱「台灣是個國家」遭檢舉 平台：開除永不錄用

英籍外師線上課稱「台灣是個國家」遭檢舉 平台：開除永不錄用

北韓、中國鬧翻！金正恩稱中國「宿敵」

北韓、中國鬧翻！金正恩稱中國「宿敵」

陸有望「解禁日水產」！開1條件

陸有望「解禁日水產」！開1條件

中國蠟瓶糖恐藏危害台南市衛生局展開夜市及通路稽查

中國蠟瓶糖恐藏危害台南市衛生局展開夜市及通路稽查

關鍵字：

中國日本福島核電廠水質監測進口禁令日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

搭飛機「乘客貼心1舉動」其實超NG！空服員崩潰

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

紀卜心3度被炎上「道歉了」

蝸牛小米粽3死！廚房找到「一包拆封芬普尼」

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

八方雲集「1飲品超意外」　妹子驚：打趴手搖飲！

國道2轎車碰撞！女駕駛拋飛車道　遭後車輾斃

快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　院會再開、現場綠委歡呼喊加油

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

央行重手打房　專家：千萬貸款無寬限期月付額多繳兩萬

快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

小S大女兒Elly「同框爸爸打電動」！　私下真實互動全被拍

Jennie談「抽電子煙道歉原因」：韓國人覺得錯了，我就彌補

更多

最夯影音

更多

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面