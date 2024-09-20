岸田文雄宣布「中國將解除日水產禁令」！　雙方達成協議

▲日本首相岸田文雄宣布，中國將會逐步解除對日本水產的進口禁令。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄20日與國際原子能總署（IAEA）總幹事格羅西進行電話會談，並宣布中國將作為第三國，參與IAEA對福島第一核電廠核處理水的監測作業，同時預計解除對日本水產下達的禁令。

根據《產經新聞》報導，自從日本2023年宣布將福島第一核電廠的核處理水排放至大海後，中國政府隨即對日本水產下達進口禁令。然而稍早有日媒報導稱，日中雙方已經達成協議，將透過擴大監測範圍為條件，讓中國解除對日本水產的禁令。

岸田文雄20日與國際原子能總署（IAEA）總幹事格羅西進行電話會談後，向記者證實這項消息。岸田說，「我們與中國就事務層級進行協商，並達成一定共識。我方已傳達有意擴大核處理水的監測範圍，而中國方面也承諾著手調整對日本水產的進口限制措施，未來將逐步恢復符合標準的日本水產進口。」

岸田進一步強調，「我國仍然保持『立刻撤銷所有限制』的立場，而這次的公告也將成為推動解除禁令的契機。」

事實上，中國政府一直要求擴大監測範圍，包含檢查核電廠附近土壤，但日本則堅持應該以IAEA的標準作為依據，強調其調查已充分符合國際規範。

此次擴大監測範圍的舉措則是在不改變日本希望以「IAEA主導整體框架」的立場下，對中方的擔憂做出一定回應，雙方成功取得共識。