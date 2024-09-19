日本超夯伴手禮「仙貝混入蒼蠅」　業者道歉緊急回收1.1萬盒

▲日本福岡超人氣伴手禮「MENBEI」（めんべい）的仙貝，近來爆出食安疑慮。（翻攝自「MENBEI」（めんべい）X）

圖文／鏡週刊

日本福岡超人氣伴手禮「MENBEI」（めんべい）仙貝，有多種口味，不過近來卻爆出食安疑慮，對此，製造商山口油屋福太郎接獲消費者通報後，除了公開道歉外，也已主動回收逾1.1萬盒。

綜合日媒報導，MENBEI（めんべい）製造商山田油屋福太郎2日接獲通報，稱購買的「辛子明太風味MENBEI原味」中發現異物。對此，製造商員工9日請外部檢驗機構調查，發現產品中混入疑為蒼蠅的昆蟲。據了解，該產品由山口油屋福太郎位於福岡縣添田町的工廠製造，猜測可能是在製造過程中混入昆蟲。

針對事件，山口油屋福太郎出面道歉，透露目前尚未接獲民眾反應食用產品後身體出狀況，但為了防止有其他產品也混入異物，將主動召回11,240盒商品。召回商品為「MENBEI原味2枚×16袋」，保存期限至2024年12月29日的商品。保存期限下方記載的批號為「Lot.T66-027+YFT」與「Lot.T66-02C+YFT」。

對此，山口油屋福太郎也強調，今後將加強防蟲對策與品質管理，防止類似事件再次發生。



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