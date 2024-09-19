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婆婆整天碎碎念！她「用1招」神反制立刻閉嘴...開心直呼：真爽

人妻不滿婆婆愛碎念，用相同方式回敬她，讓婆婆嚐嚐被碎念的滋味。（示意圖，photoAC）

▲人妻不滿婆婆愛碎念，用相同方式回敬她，讓婆婆嚐嚐被碎念的滋味。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

婆媳問題真是家庭永遠的頭痛，最近一名人妻分享自身經驗，決定來個「以其人之道還治其人之身」，讓愛念的婆婆也嘗嘗被念的滋味！結果她直呼「真爽」！

這名人妻在Dcard以「身為媳婦最爽的瞬間」為題發文，表示自己的婆婆是個碎碎念的高手，連小孩頭髮剪歪了都能成為她的念叨對象， 為了讓婆婆體驗一下被念的滋味，她決定好好「回敬」婆婆一番。

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面對婆婆的囤積行為，她直接了當地請婆婆把家中雜物，尤其是那些重複的佛書都拿去回收，婆婆聽了一臉不捨，但是原PO則直接回她「留兩本就夠了」，讓婆婆啞口無言。另外，家中的電線總是凌亂不堪，讓原PO感到十分擔憂。她不斷對婆婆碎念，這樣容易造成安全隱患。

原PO看著塞滿食物的冰箱，當機立斷就表示要幫忙清空，「拿個垃圾袋來全部丟掉」，婆婆連忙表示自己要留著慢慢吃，原PO則是開始碎念：「妳的胃不是不好嗎？這些東西還能吃嗎？丟掉就好了」最後婆婆被原PO念得投降，只好無奈鬆口：「好啦，不要再念了」，看到婆婆終於體會到被念的滋味，讓她心裡真是痛快。

原PO認為這次算是扳回一城，相信婆婆可能因此打消了再讓老公帶她回去的念頭，認為自己藉機一吐怨氣，直言「嚴重囤物症真的讓我每次回去都很不舒服」。

貼文一出，不少網友大讚她勇氣可嘉，「只能說妳很厲害敢這樣念妳婆婆」、「實話實說而已呀，繼續保持！以後就不用回婆家了」；還有人搧風點火譏諷，「沒有不禮貌喔 我只是說話直~媽不要介意喔」、「媽，我沒有惡意，我只是在關心妳，你的戰力還可以更高，試試婆婆的底線在哪裡」。

許多人都痛恨被碎念的感覺，直言「不管是誰，碎碎念都很討厭！根本是精神攻擊於無形！」「我家長輩也很愛雜念，那就算了，一定要得到回應的那種」。

另外，部分苦主也分享自己婆婆囤積症現象，「囤物癖很煩，會讓好不容易整理乾淨的客廳又一直變回垃圾場，沒有在使用的物品累積一堆沈重的灰塵，佔滿很多抽屜」、「婆婆都喜歡打著不要浪費的名義留一堆沒必要的東西欸。隔夜菜也是，以前斷捨離她還翻垃圾撿回來要繼續用，跟她說過期了還跟我說沒關係」。


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