BB Call爆炸如「木馬屠城」！紐時：以用空殼公司掩護　2年前就佈局

▲黎巴嫩真主黨的BB Call集體爆炸。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

黎巴嫩過去2天接連發生通訊設備爆炸事件，目前共造成了32人死亡，逾3000人受傷。被捲入這起風波的台灣公司「阿波羅」隨後發布聲明稿，聲稱這些設備其實是他們在匈牙利的合作夥伴BAC Consulting KFT所製造銷售。美媒《紐約時報》更踢爆，這家公司其實只是以色列用來掩人耳目的空殼公司。

據《紐時》報導，以色列疑似透過空殼公司BAC向真主黨成員提供裝有爆炸裝置的呼叫機，並在17日同時引爆這些呼叫機，單日就造成了至少12人死亡、數百人受傷。儘管以色列至今尚未對這場襲擊表示負責，但《紐時》引述12名現任與前任國防及情報官員指出，這起連環爆炸極有可能是以色列所策劃。

▲類似發生爆炸的黎巴嫩真主黨BB Call。（圖／達志影像／newscom）

巧合的是，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）18日疑似暗示以方與爆炸事件有關，不僅讚揚了以色列國防軍、安全機構辛貝特，以及情報機構摩薩德的「卓越成就」，還揚言「我們處於這場戰爭的新時代，需要調整自己。」

3名了解此次行動的情報官員告訴《紐時》，以色列至少還握有2家空殼公司，其目的是為了掩蓋呼叫機的製造商是以色列情報人員的事實。據悉，這場襲擊行動是策劃者多年來的辛苦傑作。早在2022年，這些呼叫機就已被運往黎巴嫩，並在真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）批評手機操作不安全後，供應量大幅增加。

▲BB Call連環爆過後，黎巴嫩醫院外人滿為患，目前連同對講機爆炸案已有32人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

當時，真主黨擔心以色列會透過手機訊號找到真主黨的行動地點，加上呼叫器雖然功能有限，但可以在不洩漏用戶的位置或其他危險資訊的情況下進行通訊，因此決定擴大呼叫器的使用範圍，不料卻因此引狼入室，給了以色列製造「現代版木馬屠城記（特洛伊，Troy）」的機會。

報導稱，BAC公司確實會接一些普通客戶的訂單，為他們生產普通呼叫器，但他們真正、重要的目標是真主黨成員。據3名情報人員的說法，這些呼叫器是單獨生產的，電池摻有爆炸物「季戊四醇四硝酸酯」（PETN），而以國情報人員會在時機成熟時，按下呼叫器上的「按鈕」，對真主黨發動襲擊。