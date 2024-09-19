戰爭新階段！以色列宣布「重心北移」　精銳部隊調往黎巴嫩邊境

▲ 以哈開戰以來，以色列在北部邊境與黎巴嫩衝突頻頻。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

黎巴嫩真主黨發生BB Call、無線電連環爆，至今造成32人死亡、逾3000人受傷。以哈去年10月開戰以來，以黎邊界衝突不斷，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）18日稱「戰爭新階段」已經開始，似乎暗示與爆炸案有關，以軍也正將部隊與資源轉移至北部黎巴嫩邊境。

根據《路透》，葛朗特辦公室18日在黎巴嫩真主黨連2起爆炸案後宣布，以色列國防軍（IDF）重心正在北移，「這代表我們正將部隊、資源與能量轉向北方」。據知情人士說法，其中包括擁有突擊隊和傘兵編隊的精銳部隊第98師，正從加薩向北移動，而以色列先前才承諾讓被迫疏散的北部居民返回家園。

報導指出，黎巴嫩近年遭遇重重難關，包括2019年的金融危機與2020年的貝魯特大爆炸，與以色列的全面戰爭恐怕摧毀國家。

中東緊張情勢不斷升級，也可能使埃及、卡達及美國為以哈停火居中斡旋的努力複雜化。美國白宮國安發言人柯比（John Kirby）18日則表示，目前評估爆炸案對停火談判的影響為時過早。

加薩戰爭爆發以來，真主黨及盟友哈瑪斯的領袖及指揮官接連遭到暗殺，外界普遍認為以色列是幕後黑手。真主黨也是伊朗在中東最強大的代理人，已表態將繼續支持加薩的哈瑪斯，同時警告以色列等待「BB Call屠殺」的回應。