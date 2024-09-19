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黎巴嫩連環爆！以色列神秘8200部隊受矚　媲美美國國安局

▲▼ 圖為以色列軍隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為以色列軍隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

黎巴嫩真主黨17日集體遇襲，發生呼叫器（俗稱BB Call）大規模爆炸事件，光是17日第一波攻擊就釀成12死、近3000人受傷，手法猶如打造現代版的特洛伊木馬。路透報導，此案讓以色列國防情報部門極為神秘的「8200部隊」（Unit 8200）成為關注焦點，依據西方安全消息人士的說法，負責策畫這起行動的單位就是8200部隊。

消息指出，以色列8200部隊是獨立國防單位，並不隸屬於間諜情報機構，參與策劃超過1年的真主黨攻擊行動開發階段，主要處理技術測試，像是測試如何在呼叫器埋入爆炸裝置。針對相關消息，以軍拒絕置評，總理辦公室也未回應路透社置評請求。

不過以色列國防與安全論壇研究主任庫柏瓦塞爾（Yossi Kuperwasser）透露，雖然目前尚未證實8200部隊是否有參與這次的攻擊行動，但8200部隊成員囊括以軍最優秀、最聰明的人才，所屬單位是以色列國防能力核心，肩負開發操作情報收集工具的任務。

以色列多年來未對外公開8200部隊，直到2018年才罕見透過聲明提及8200部隊的存在，稱其協助挫敗極端組織伊斯蘭國（Islamic State）對西方國家的空襲，並說明這支部隊主要任務是負責情報收集、網路防禦等。

8200部隊相當神秘，經常與美國國安局（National Security Agency）相提並論，外傳曾參與造成伊朗核離心機癱瘓的「震網」攻擊（Stuxnet）以及一連串境外行動。

8200部隊由經過挑選的年輕士兵組成，組織文化強調打破常規思維，以解決從未遇過、想像不到的問題。8200部隊前成員Avi Shua透露，無論是軟體漏洞、數學、加密或是駭客入侵問題，都要有能力自行解決；Avi Shua在離開部隊後，與他人共同創辦網路安全獨角獸新創公司Orca Security。

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