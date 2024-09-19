以色列戰機升空！　夜襲黎巴嫩轟炸畫面曝光

במהלך הלילה, מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו מבנים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים שיחין, א-טייבה, בליידא, מיס אל ג'בל, עיתרון וכפר כילא שבדרום לבנון>> pic.twitter.com/wz1P9veyfi — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 19, 2024

記者詹雅婷／綜合報導

以色列國防軍19日證實派遣多架戰機夜襲黎巴嫩南部地區，目標是真主黨6個基礎設施及1個武器儲存設施。以軍已在社群平台X公開這波空襲行動的畫面，多處地點被炸。

以色列時報、CNN等報導，以色列出動戰機襲擊真主黨6處地點的基礎設施，分別是Chihine、Tayibe、Blida、Meiss El Jabal、Aitaroun、Kfarkela，並派遣無人機鎖定基安（Khiam）一處武器儲存庫發動攻擊。

以軍也宣稱炮擊黎巴嫩南部多個地區，但損壞程度尚不清楚。

在以軍證實空襲黎巴嫩之前，以色列上加利利（Upper Galilee）遭攻擊，造成5人受傷，且在攻擊發生之前，警報並未響起。