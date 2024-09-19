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iPhone在中國不香了？　分析師：16系列預售比去年同期少12.7%

▲▼蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／達志影像／美聯社）

▲iPhone 16系列。（圖／達志影像／美聯社）

記者廖翊慈／綜合報導

蘋果全新發布的iPhone 16系列13日晚間8點開始在中國預售。一位熟知市場行情的內行人士是表示，往年蘋果新機首發，只要能夠第一時間搶到，便可以加價800元左右（人民幣，下同，約台幣3658元）賣給回收新機的店家，但如今蘋果手機行情已經大不如從前。

綜合陸媒報導，在中國黃牛群裡，多數黃牛搶的是iPhone 16 Pro Max，回收手機的店家多次提醒，iPhone 16在二級市場會破發。而iPhone 16、iPhone 16 Plus目前已在拼多多等電商平台破發，起價為5799元（約台幣2.6萬元）。

分析師郭明錤曾表示，iPhone 16系列在首週末預售約3700萬部，比去年同期的iPhone 15系列減少約12.7%，低於蘋果預期。

▲▼iPhone 16系列。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲iPhone 16 Pro。（圖／翻攝自蘋果官網）

郭明錤認為，Apple Intelligence在蘋果發表會上多次被提及，顯示出蘋果對AI領域的重視，但Apple Intelligence並沒有隨iPhone 16一起上線，非英文版本更是要拖到明年才會推出。

根據IDC發布的報告，2024年第二季中國智慧型手機市場出貨量約7158萬台，較去年同期成長8.9%，延續成長動能。

報導指出，但蘋果手機出貨量下降3.1%，排名跌出中國市場的前五，市佔率排名前五的分別是vivo、華為、OPPO、榮耀和小米，儘管蘋果在5月舉行了大幅度的降價促銷，但其銷量依然沒有超越中國手機品牌。

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