台塑高階人員在中國「被邊控」　綠黨團籲中：應確保台人在中安全

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

一名台塑集團高階管理幹部1日入境大陸，在上海遭到「邊境控制」，導致17天沒有辦法回台。對此，民進黨團今（19日）回應，在中國的台灣民眾無論是經商、學術交流、文化交流都應當在善意、保障人權基礎上進行，中國國安單位用這種不明究理手段，到現在理由都不清楚，要表達抗議及對中國嚴正呼籲，應確保台灣人在中國的安全。

一名台塑集團高階管理幹部1日入境大陸，在上海遭到「邊境控制」，導致17天沒有辦法回台。對此，陸委會18日回應，已經掌握相關消息，不過案件仍要尊重家屬的意願，不便對外說明，若家屬有需要的話，政府會給予協處。

對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，現在赴中有越來越高風險，對於單一個案有追蹤陸委會相關處理跟回應，跟當事人家屬保持密切聯繫、提供必要協助，從這個個案來看，這段時間對於台商、各項兩岸交流，要對中國嚴正呼籲，確保台灣人在中國的安全。

吳思瑤指出，在中國的台灣民眾無論是經商、學術交流、文化交流都應當在善意、保障人權基礎上進行，中國國安單位用這種不明究理手段，到現在理由都不清楚，這樣的做法侵犯台灣民眾在中國的權益，要表達抗議及對中國嚴正呼籲。

而美國前國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）日前於研討會中表示，現實就是台灣是一個有高度自治、主權獨立國家，值得美國承認。對此，吳思瑤回應，對於這樣的發言再次感謝，美國作為台灣堅定民主同盟，為台灣處境、國家地位說出正確也正當言論，相信也能逐步引領國際社會正確認知台灣定位。

吳思瑤表示，同樣在昨天，美國副國務卿在眾議院正式針對「聯合國第2758號決議」發言，認為中國扭曲2758號決議嚴重損及台灣地位，這是美國官方立場，清楚也首次正式回應，對於這樣的國際友人正義之聲，台灣跟民進黨團表達感謝，對於國際訴求的努力不會停止。

