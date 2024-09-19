30歲男擠破「屁股痘痘」致重度感染送ICU！　醫警告：嚴重恐死亡

▲黃先生以為是上火所致。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州一名30歲的黃先生（化名） 近日發現自己的屁股上長了個「痘痘」，以為是上火，就隨手將它擠破。結果沒過幾天，他就反覆高燒不退，還因重度細菌感染，引發壞死性筋膜炎，最後被送進ICU（加護病房）。

據《大象新聞》報導，醫生表示這是「癤」或「癤腫」，「很多人會誤以為是上火，但它其實是毛囊和毛囊周圍的細菌感染，是毛囊炎的一種，常見的起因為金黃色葡萄球菌感染，導致皮膚上，出現一片由膿和死亡組織累積形成的腫塊，腫脹的癤基本上是因為充滿膿液的結節，還會伴隨著痛感。」

▲黃先生擠破後，重度感染。（圖／翻攝自微博）

醫師強調，發現「痘痘」出現黃白色的膿頭後，千萬不要用手擠壓，特別是臉部的「痘痘」，因為皮下豐富的淋巴管，及血管網與顱內血管相通，擠壓時如果導致細菌擴散由破口侵入血管，可能會引起顱內感染，出現顏面部腫脹、畏寒、高熱、頭痛、嘔吐甚至會導致死亡。

醫師表示，治療癤的方法通常是切開，並引流清除乾淨，如果癤生長在敏感部位，如腹股溝、乳房、腋下、鼻孔周圍或鼻腔內、耳內，建議盡速切開引流，並使用藥物藥膏持續治療到好，為防止藥效失效，抗細菌藥使用時長不應該超過1個月，並在兩次使用期間，間隔兩個月以上。