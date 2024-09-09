獨／網紅安森電輔車騎斑馬線挨撞　多處骨折腦出血...ICU搶命中

記者陳以昇、黃宥寧／新北報導

網紅「默森夫妻」的丈夫Anson安森，日前深夜騎乘電動自行車（電輔車），沿著行人穿越道要過馬路時，遭一名女子開著租賃車左轉時直接撞上，車毀人失去意識倒地，造成他頭部重創、身體多處骨折及擦挫傷，經送往林口長庚醫院救治後，因腦出血仍在加護病房觀察中，詳細事故肇責、肇因待警方調查釐清。

▲監視器拍下左轉車撞上騎電輔車的網紅「安森」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

網紅「默森夫妻」默默與安森，在臉書有5萬多粉絲，IG也有2萬多粉絲，平時會拍攝影片分享旅遊及生活，沒想到在6日深夜11時許，35歲丈夫Anson Lin安森，在騎乘電動自行車（電輔車）綠燈穿越行人穿越道時，遭30歲張女開著租賃車，沿仁愛路二段左轉文化一路一段往八里方向時，直接撞上。

▼「安森」遭撞後頭部重創倒地 。（圖／記者陳以昇翻攝）

林安森連人帶車遭撞擊，電輔車卡車底毀壞，當場失去意識倒地，造成他頭部嚴重創傷、身體多處骨折及多處擦挫傷，救護人員到場將他送往林口長庚醫院急救，經搶救後因頭部重創腦出血，目前仍在加護病房觀察中，警方也調閱相關監視器，要釐清事故肇責及肇因。

事故發生後，妻子默默也在臉書及IG貼文，「目前在加護病房觀察中，後續若有相關訊息會再跟大家說明。這段期間若上片或廠商行程受到影響，還請大家多擔待，謝謝大家的集氣及關心」，粉絲更在底下留言，希望安森能早日康復。

▼電輔車卡在車底已毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）