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19歲男吃完燒烤慘進ICU！「全身換血5次」　醫示警1症狀要小心

▲▼男生吃完燒烤差點丟命。（圖／翻攝自廣州日報）

▲男生吃完燒烤差點丟命。（圖／翻攝自廣州日報）

記者鄭思楠／綜合報導

吃燒烤差點丟命！廣州一名18歲的王姓男生在8月某晚，與同學吃完燒烤後，先是出現了發熱和腹瀉症狀，一周後開始感到四肢無力，吞嚥功能明顯減退，因情況兇險立即被收入ICU。醫生會診後「揪」出致病「元兇」，確診為吉蘭-巴雷綜合征（台稱：格林-巴利症候群）。王男最終通過5次血漿置換等治療終於好轉，已順利轉出ICU。

據《廣州日報》報導，18歲的王男吃完燒烤後，出現了發熱和腹瀉的症狀。經過治療，腹瀉有所好轉，但一周後，他開始感到四肢無力，難以行走。

於是，他立即前往廣州醫科大學附屬番禺中心醫院就診。醫生通過神經檢查發現，王男的雙下肢難以抬離床面，右下肢肌力僅為2級，左下肢肌力僅有1級，雙上肢肌力也只有4級，咳嗽和吞嚥功能明顯減退，病情進展快，隨時可能累及呼吸肌，導致呼吸衰竭甚至呼吸驟停，情況十分兇險。

入院後，醫護團隊高度懷疑為吉蘭-巴雷綜合征，當天完成了頭顱MRI、腰椎穿刺腦脊液檢查、周圍神經抗體檢測等相關檢查。儘管如此，王男的病情仍然進展迅速，當晚便出現了呼吸困難，不得不進行氣管插管。最終，醫生明確診斷為吉蘭-巴雷綜合征。

針對王男的病情，該醫院醫護團隊制定了「血漿置換後注射免疫球蛋白」的治療方案，循環治療5次。經過十多天的積極治療，他終於好轉，順利轉出重症病房。

格林-巴利症候群是一類免疫介導的急性炎性周圍神經病，臨床特徵為起病急，症狀多在2周內達高峰，肢體肌肉無力是核心症狀，部分患者伴感覺障礙，手指和腳趾出現戴手套和穿襪子樣的感覺，嚴重者出現呼吸肌無力導致呼吸困難甚至危及生命。

醫生表示，格林-巴利症候群大部分有前驅感染病史（胃腸道或呼吸道感染），本案例即為進食不潔食物，引起腹瀉，激發免疫反應。可發生在任何年齡、任何季節，一般無傳染性及遺傳性，關鍵是早期識別、早期診斷、及早治療，大部分患者經過積極治療預後良好。當有前驅感染病史後出現四肢乏力、吞嚥困難、肢體麻木等不適時，應及時就醫，避免耽誤病情。

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