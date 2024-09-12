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河南上百名中學生食物中毒送醫　官方證實：仍有11人在院治療

▲河南義馬第一初中學生集體食物中毒，家長們趕往學校關心。（圖／翻攝微博）

▲河南義馬第一初中學生集體食物中毒，家長們趕往學校關心。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

河南義馬第一初級中學昨（11）日晚間傳出有學生餐後出現不良反應，隨後便陸續有學生反映出現上吐下瀉的症狀。根據趕到現場關心事件的家長們拍攝影片顯示，在中學大門口擠滿了心急的家長，也有不少圍觀民眾，救護車則是一輛接一輛進出校門口，還有交警出動，在現場維持秩序。

▲河南義馬第一初中學生集體食物中毒，家長們趕往學校關心。（圖／翻攝微博）

《極目新聞》報導，義馬市政府一位工作人員表示，症狀較輕的學生已被家長接走，目前共有11名學生分別在兩家醫院接受治療，情況均比較穩定。市政府已組織衛健、教體、市場監管等部門正在開碰頭會協調此事。

整起事件發生在11日晚間，多名網友發出影片稱，河南省三門峽市義馬市第一初級中學不少學生出現食物中毒症狀，被送往醫院治療。義馬市教育局工作人員表示，食物樣本已送檢，該局工作人員正在現場調查。

▲河南義馬第一初中學生集體食物中毒，家長們趕往學校關心。（圖／翻攝微博）

一名趕到現場的家長表示，他的孩子出現頭暈、嘔吐的症狀，在醫院輸液（打點滴）。也有家長稱，食物中毒的學生主要是初一學生，她的孩子是初三年級學生，該年級大概有十多名學生有類似症狀，「拉走好幾車（人）了。」

對此，義馬市教體局工作人員今（12）日回應指，義馬市第一初級中學採取的是配餐制，相關食物樣本已送檢，該局工作人員均已到現場調查，「學校部分學生出現嘔吐、腹瀉的症狀，具體人數還不清楚。」

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