河南八里橋遺址發現「夏王朝戰略重地」　研究員：多網格布局

▲多網格布局。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南文物考古研究院13日指出，研究團隊在八里橋遺址發現，與夏代晚期都城二里頭遺址高度一致的「大型環壕、超百萬平方公尺、多網格」布局，填補了夏王朝次級中心聚落研究的空白，令團隊們相當激動。

據《新華社》報導，八里橋遺址挖掘負責人王豪表示，「遺址內探明，有多條溝類遺跡，將遺址南部劃分為5個區域，呈現出與二里頭遺址相似的『多網格』布局。」

▲研究團隊發現，八里橋遺址有夏王朝戰略重地。（圖／翻攝自微博，上同）

八里橋遺址位於南陽盆地東北隅的河南省南陽市方城縣，現存面積135萬平方公尺，是豫南地區已發現最大、等級最高的二里頭文化聚落。河南省文物考古研究院自2022年以來，聯合南陽文物保護研究院，在該遺址進行系統考古工作，目前已發掘面積1800平方公尺。

王豪說道，「遺址功能區劃完備，有牆垣、道路等設施，發現有大型夯土基址、祭祀坑等重要遺跡，出土有陶器、玉器、綠松石器等遺物，彰顯出八里橋遺址較高的社會生產力和社會地位。」

▲玉器、綠松石器。（圖／翻攝自微博）

相關考古資料指出，八里橋遺址形成於夏文化開始向外擴張的關鍵時期，所在地理位置是連接中原腹地和江漢平原的關鍵咽喉。

王豪表示，「一方面，該遺址用於對南方的控制，保障二里頭王都的安全；另一方面，也是南方銅礦、綠松石和硃砂等礦產資源，進入王都地區的重要安全保障，是二里頭王都資源轉運與控制的重要樞紐。」

王豪開心地說道，「八里橋遺址在聚落佈局、功能區劃、陶器組合和器物形態，以及精神生活方面，與二里頭遺址保持高度一致，體現出二者存在著高度的內在關聯。」

研究院副院長梁法偉表示，八里橋遺址是以二里頭文化為代表的夏文化南漸過程中，重要的區域性中心聚落，為探索夏文化地方城邑聚落形態、社會結構提供了新線索，是夏文化考古工作的重要突破。