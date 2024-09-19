快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運



▲民進黨議員許家蓓罹癌病逝！吳沛憶「公開牽手照」：幸運能遇見一生伴侶。（圖／取自吳沛憶Threads。下同。）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨台北市議員許家蓓昨（18日）凌晨2時25分因罹患子宮內膜癌病逝，享年48歲。同黨立委吳沛憶今（19日）凌晨發文悼念許家蓓，深情地表示：「這一生能遇見互相扶持的伴侶，我很幸運。謝謝妳」。

吳沛憶在 Threads 社群平台發文：「許家蓓議員離開我們了，她還是那麼體貼的鬥士。在生命尾聲她拼命守住呼吸，讓至親好友來跟她講講話，讓我能和她共渡最後一個中秋節。在 9 月 18 日凌晨 2:35 分她無病無痛，前往下一個旅程了。 」

吳沛憶表示，許家蓓自 2014 年起，在她成長所在地松山信義區為民服務。這 10 個年頭來，她總是把市民放第一，用無比的體力、90 度鞠躬精神，駐守市場、巷弄和公園。曾歷經落選，她時常掛在嘴邊「要加倍努力」。

吳沛憶感慨地表示：「她深信儘管人生並不總是順遂，只要努力就有機會衝過難關。家蓓從我2018年第一次議員初選時，就給予我許多幫助。她到萬華來，穿著我的志工背心，教我彎下腰，用最熱情的笑容貼近基層。後來，她成為我人生最好的夥伴。我所有的夢想都有她默默支持，我在外面摸索跌撞，回頭看總有她給我鼓勵。我能堅強面對艱困的立委選舉，那是因為我有心靈支柱。」

吳沛憶最後深情地說：「家蓓，謝謝妳。人生曾有幸與妳同行，我已經加倍幸福。家蓓，我知道妳放不下妳最熱愛的工作，妳曾說要奉獻自己給市民與這片土地。這十年，大家都看見妳的努力了。好多市民感謝妳過去的幫助，妳看見了嗎？放下牽掛，去當快樂的天使吧。許家蓓，恭喜妳先畢業了，妳的身體不痛了，又可以看見妳的笑容了。」

隨後，吳沛憶放上和許家蓓的牽手照並說，「這一生能遇見互相扶持的伴侶，我很幸運。謝謝妳。」