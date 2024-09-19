拿刀切開冷凍漢堡　男在家「刺中自己」意外切腹！大出血身亡

▲ 格里菲斯為了切開結凍的漢堡，意外將自己刺死。（示意圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國威爾斯去年發生一起詭異事件，一名獨居男子失聯多天後被發現在家中身亡，驗屍官近日裁定，他應是在用刀切開2個黏在一起的冷凍漢堡時，不慎刺傷自己，因失血過多而死。

根據《每日星報》，57歲男子格里菲斯（Barry Griffiths）獨自住在波伊斯郡蘭德林多德威爾斯（Llandrindod Wells）一棟公寓，去年7月失聯約逾一周後被發現陳屍家中床上，身上衣著完整，腹部有血跡，屋內走廊、浴室和臥室也都沾血，但沒有任何打鬥跡象，手機、錢包等貴重物品也沒有遺失。

當時屋內廚房冰櫃底部的抽屜還是開著的，而廚房檯面上靠近冰櫃的位置擺著2個漢堡、一把刀和毛巾，格里菲斯腹部的傷口位置也和檯面差不多高。

沒有跡象顯示格里菲斯是遭人攻擊，警方挨家挨戶調查並調閱格里菲斯財務狀況與電子設備後，排除有他人涉案的可能。

法醫研判，格里菲斯的死因是銳器造成的傷口導致失血過多，廚房的菜刀上也沾有他的血，認為是格里菲斯本人引發的單純意外。

格里菲斯一隻手因中風無法正常活動，當地驗屍官最終裁定，他很可能是在準備料理冷凍食品時，意外刺中自己而身亡，並非死於輕生。

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