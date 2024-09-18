英國女獄警熱戀男囚犯！電愛90次　4500封私密簡訊被挖出

▲女獄警因提供男囚通訊設備，被判26個月徒刑。（圖／赫特福德郡警察局）



記者王佩翊／編譯

英國一名女獄警在職期間與男性囚犯發生「親密關係」，因此被判26個月有期徒刑。該名女獄警被發現違反規定，偷偷將2台手機帶進監獄內，並交給男友使用，調查人員更發現兩人在1個月內相互傳了高達4500則的簡訊，還使用手機熱線通話多次。

根據《每日星報》報導，42歲的女獄警道恩·麥科馬克（Dawn MacCormack）2019年1月起，在任職的赫特福德郡監獄與男性囚犯喬希·摩爾（Josh Moore）發展不正當關係。

警方調查後發現，摩爾在獄中服刑期間，非法持有2台手機，並且在2019年5月15日至6月20日期間，偷偷使用這2部手機，與麥科馬克相互傳送約4500則簡訊，警方更發現90多次的通話紀錄，因此戳破兩人的關係。

女獄警麥科馬克2020年6月正式被起訴，該案2024年7月在刑事法庭開庭，她最終被判濫用職權。9月13日被判處26個月有期徒刑。

赫特福德郡警局表示，大多數的監獄工作人員都以最高標準履行自己的職責，不希望麥科馬克的個人行為影響到外界對獄警的看法，同時也強調會繼續調查獄內的不正當行為。

事實上，英國已經多次發生女獄警和囚犯發展不正當關係的事件，前女獄警瑞秋（Rachel Stanton）在獄內與男囚私會，還在牢房內激戰，最終更產下一子。此外，還有一名色情網紅在獄內拍攝與男囚的性愛影片，還將影片全部上傳至OnlyFans變現。