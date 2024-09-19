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杏壇芬芳獎得主揭曉　南投特教師即興共舞：感謝學生讓我發揮

▲113年杏壇芬芳獎得主廖采軒（左）、劉莉莉。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲113年杏壇芬芳獎得主廖采軒（左）、劉莉莉。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「113年杏壇芬芳獎」得獎名單日前揭曉，共有73位教育人員及13個團體獲獎；其中，南投縣獲獎的有國立草屯高級商工職業學校資料科職工詹豐銘、草屯國民中學教師劉莉莉，以及國立南投特殊教育學校教師廖采軒。

頒獎典禮12日在中興新村省政資料館舉行，國教署表示，社會上有許多默默貢獻的杏壇園丁，為彰顯更多教育的感人事蹟，因此透過公開舉辦頒獎典禮，表揚與肯定富有教育大愛的得獎者，也提高教育人員的工作熱忱；今年共收件210件，經初、複評決議，選出高中組7件、高職組16件、國中組18件、國小組21件、綜合組24件（幼兒園組6件、特教組5件及團體組13件），總計86件獲獎。

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▲▼廖采軒與南投特教學生即興共舞。（圖／南投縣政府提供）

▲▼廖采軒與南投特教學生即興共舞。（圖／南投縣政府提供）

▲廖采軒與南投特教學生即興共舞。（圖／南投縣政府提供）

南投縣政府指出，國中組獲獎的劉莉莉任教草中母校超過30年，除陪伴學校體育團隊成長訓練，讓草中體育班成為學校發展亮點，也鼓勵學生體會實踐學業和專長不衝突的學習歷程，更特別從細節關懷離鄉背井就學的孩子，讓他們在學習訓練中感受溫暖與支持；而南投特教學校學生在頒獎典禮上表演太鼓舞蹈時，綜合組獲獎的廖采軒也即興加入，他說獲獎最想感謝的就是南投特教的孩子，因為他們，自己才有機會發揮所長、真正獲得教學相長。

▲113年杏壇芬芳獎表揚73位教育人員及13個團體無私奉獻。（圖／南投縣政府提供）

此外，獲獎的臺中市立文華高中化學老師梁玉龍，以責任、愛與榜樣來陪伴學生，39年如一日，不但以其教學才華將複雜的化學課變得生動又有趣，引導學生適性發展，更把每位學生當成自己的兒女來照顧，期盼人人都能開創屬於自己的光明未來；國立旗山農工老師蔡雅蕙，也以豐富的特教、工教及英文教師資格，熱心協助家庭經濟弱勢學生的打工需求，更以耐心鼓勵與等待指導學習弱勢的特教生。

主持頒獎的國教署副署長許麗娟感謝直轄市與各縣市教育局處、學校積極參與推薦，並肯定每位獲選的杏壇好典範，藉此表揚鼓舞更多教育工作者持續竭盡心力，為台灣創造更美好的教育環境。

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