　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

中興高中技工稱職扮校園螺絲釘　數十年不輟獲杏壇芬芳獎

▲中興高中技工呂清森。（圖／南投縣政府提供）

▲中興高中技工呂清森。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

國立中興高中技工呂清森，因罹患小兒麻痺症而行動不便，但對學校工作全力投入，平時擔任體育場館及器材管理工作，也主動幫忙電器維修及資源回收分類，數十年如一日；36歲才「轉行」攻讀森林學系的仁愛高農老師陳睿瀅，則以過人的行動力，陪伴引導山上的孩子們挑戰與學習、永不放棄，感人而勵志的故事讓他們雙雙獲得110年杏壇芬芳獎。

杏壇芬芳獎今天在中興新村大會堂舉辦頒獎典禮，表彰全國教育工作者經年累月、在教育現場第一線的默默奉獻付出，共有66位教育人員及9個團體獲獎；主辦活動的教育部國教署長彭富源主持，南投縣教育處長陸正威也出席。

▲仁愛高農陳睿瀅老師。（圖／南投縣政府提供）

▲仁愛高農陳睿瀅老師。（圖／南投縣政府提供）

今年得主身分相當多元，呂清森就非教師身分，他說「能修就修、能做就做」是自己的座右銘，也總是謙稱自己個性「雞婆」，不計較份內份外工作，熱心助人，在別人的需要上看見自己的善任，成為教育界另類最美麗的風景。

自大學日文系畢業的陳睿瀅，到36歲才挑戰鑽研森林學術，並重拾書本考上台大森林研究所再進修，也順利突破流浪教師求職障礙，到仁愛高農任教後，除了教授森林本科知能，也帶頭指導學生研習攀樹等特色技能；她表示，常以自身經驗提醒自己和學生「不看現在、只看未來」，只要不畏難持續挑戰，就會有進步成長的機會。

▲南投市平和國小志工隊。（圖／南投縣政府提供）

▲南投市平和國小志工隊。（圖／南投縣政府提供）

南投市平和國小交通志工隊前後任隊長曾聰明、賴昭貴及副隊長張文燦，每天陪著小朋友上下學、看顧下一代的交通安全；他們說30多個隊員風雨無阻、樂在其中，但志工隊已成千歲團，很期待有年輕新血輪加入，讓團隊更有活力，也能讓平和小朋友的交通安全更有保障。

陸正威說，南投縣今年有中興高中、旭光高中、草屯商工、仁愛高農，以及草屯、延和和三光國中，加上豐丘國小8位優秀教職員工，及平和國小交通志工隊獲獎，本縣雖然資源有限，但相信在從縣府到基層的全力支持配合、杏壇芬芳獎得主的楷模激勵下，會有更多教育工作者以善行善念幫助孩子持續成長上進。
 

►壯男打第一劑AZ瀕死被救回　簽切結書堅持要打第二劑隔天亡

►快訊／捷克「跑山獸」尋獲登山客遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

►反萊豬說成美豬被告！林靜儀：莫玩文字遊戲印尼開放萊豬吃不死

►獨／棉被摀嬰兒嘴+掌摑？保母稱兒子動手又改口　父母氣炸提告

►奪命影片曝！他閃過巷口竄出機車　卻逆衝對向撞死無辜騎士

►激推！「中台灣3日小旅行」才6900元

ET快訊
高嘉瑜遭施暴　館長秀「合照」：一定挺妳
快訊／嗆高嘉瑜「被打活該」　藍營中央委員道歉了！
高嘉瑜前男友爆大鬧靈堂　本人回應：要求林秉樞刪除不雅片
高嘉瑜「驚悚瘀青照」首曝光！　LINE截圖嚇壞全場
冷氣團「大冰箱」衝到暴降10°C慘白！一張圖看全台冷5天
南投上空驚見「12光點」擴開　他出門嚇傻：外星人來了？
快訊／高嘉瑜將現身　明上午10:30開記者會說明
中央委員嗆高嘉瑜「被打活該」　國民黨回應了
美女律師嗆林秉樞「小孬媽寶」：根本買到機王

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

落實居住正義　黃偉哲：台南市囤房稅議會三讀通過

稻作四選三　嘉縣立委籲配套措施及補償照顧農民

中興高中技工稱職扮校園螺絲釘　數十年不輟獲杏壇芬芳獎

竹山秀傳醫院帶長輩從B1爬上10樓　用爬樓梯防疫健身兼減碳省錢

貓羅溪社大推簡慶南師生攝影展　用鏡頭下的美景向新冠惡年告別

高雄輕軌晚間傳「動力不足」！尷尬停駛駁二1小時…高捷急搶修

台南觀光工廠輔導有成！　萬國通路創意觀光工廠、黑橋牌香腸博物館獲優良觀光工廠

桃園福海宮拆廟搬遷爭議再起　信眾要求「原廟保存」

捐贈萬斤柳丁持續14年　桃園副議長李曉鐘助果農關懷弱勢

武術美少女「狂奪金牌」還不滿意　求完美衝了！全運會再拿1金

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

男大生徒手抓「近200公分」大蛇 安撫後才捕呼籲：別妖魔化牠們

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

疑殺貓遭轟爆！劇組貼貓現況影片 遭臨演打臉：貓被電擊...當天埋了

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

女騎士疑違規右轉撞「輕軌列車」　列車頭刮傷毀損...高捷將求償！

落實居住正義　黃偉哲：台南市囤房稅議會三讀通過

稻作四選三　嘉縣立委籲配套措施及補償照顧農民

中興高中技工稱職扮校園螺絲釘　數十年不輟獲杏壇芬芳獎

竹山秀傳醫院帶長輩從B1爬上10樓　用爬樓梯防疫健身兼減碳省錢

貓羅溪社大推簡慶南師生攝影展　用鏡頭下的美景向新冠惡年告別

高雄輕軌晚間傳「動力不足」！尷尬停駛駁二1小時…高捷急搶修

台南觀光工廠輔導有成！　萬國通路創意觀光工廠、黑橋牌香腸博物館獲優良觀光工廠

桃園福海宮拆廟搬遷爭議再起　信眾要求「原廟保存」

捐贈萬斤柳丁持續14年　桃園副議長李曉鐘助果農關懷弱勢

武術美少女「狂奪金牌」還不滿意　求完美衝了！全運會再拿1金

屏東軍車「左轉撞騎士」！他倒地左手骨折、左腿撕裂傷

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物：便宜又好用

讓女人心碎《華燈》5大渣男排行　網拳頭全硬了！

嗆高嘉瑜「被打活該」　國民黨中央委員黃覲偉道歉了

高嘉瑜遭施暴　前男友還原「鬧靈堂」真相：要求林秉樞刪除不雅片

落實居住正義　黃偉哲：台南市囤房稅議會三讀通過

高嘉瑜「驚悚瘀青照」首曝光！　LINE截圖嚇壞全場

林志玲「感性PO文」被瘋猜有喜！　經紀人回應揭「背後實情」

陳子豪炸裂3分砲！台灣大賽第3戰兄弟7上5比2獅

澄清湖球場睽違8年總冠軍賽　10280人進場累積13場破萬人

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

地方熱門新聞

月薪破4萬！高雄擴大招募850名清潔隊員

台中明早大停水47小時！影響19萬戶

防荔枝椿象　彰化首創無人機噴「皂素」

嘉基成立「神經修復重建中心」

4山客受困天長隧道2人獲救　另2人返安全處待援

高雄社會住宅「入住資格」將放寬

鹿野警溫馨接送情　婆媳孫相擁而泣

男子酒駕毒駕扣薪後繳清

聽信「飆股」明牌險遭詐

台中南屯國小羽球寫隊史最佳成績

佳里警民聯手護麻防竊動起來！

姊弟失聯50年！華山基金會助2人重逢

紙張沿路散落路面安南警急追！

台南觀光工廠輔導有成！

更多熱門

相關新聞

南投平和國小補救教學志工獲杏壇芬芳獎

南投平和國小補救教學志工獲杏壇芬芳獎

為表彰具有熱忱與貢獻的教育工作者，教育部9日在南投縣中興新村，舉行109年「杏壇芬芳獎」頒獎典禮，包括南投縣旭光高中老師李佩樺、南投高中主任趙錫亮及平和國小補救教學志工團在內，全國共有79位教育人員及9個團體獲獎。

東商陳姿妤榮獲杏壇芬芳獎

東商陳姿妤榮獲杏壇芬芳獎

關鍵字：

杏壇芬芳獎

讀者迴響

熱門新聞

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

高嘉瑜「施暴男友」回應了！　自私反問：什麼時候報

第三劑最快1/1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

快備份！　iPhone出現「4徵兆」恐即將死機

家暴黑歷史誰最出名？　鄉民全記得「他」

娶大30歲女房東！1張親密照結局神轉網白眼

獨／小鮮肉「性慾太強」連白靈都怕

米砂徵高顏值AV男優　點名要「炎亞綸等級」釣出本尊

各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

30年前「少年隊」多兇？過來人：惡煞秒變軟腳蝦

BNT抗體水平受2因素影響　效力最強族群曝

工安新人督導　工人酸：你最沒用

高嘉瑜被男友開房竟重毆　變調原因曝光

高嘉瑜恐怖男友遭爆「板橋林家富少」　黑歷史起底

李李仁強暴戲太兇殘　不敢給兒看

更多

最夯影音

更多
萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去
男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面