中興高中技工稱職扮校園螺絲釘　數十年不輟獲杏壇芬芳獎

▲中興高中技工呂清森。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

國立中興高中技工呂清森，因罹患小兒麻痺症而行動不便，但對學校工作全力投入，平時擔任體育場館及器材管理工作，也主動幫忙電器維修及資源回收分類，數十年如一日；36歲才「轉行」攻讀森林學系的仁愛高農老師陳睿瀅，則以過人的行動力，陪伴引導山上的孩子們挑戰與學習、永不放棄，感人而勵志的故事讓他們雙雙獲得110年杏壇芬芳獎。

杏壇芬芳獎今天在中興新村大會堂舉辦頒獎典禮，表彰全國教育工作者經年累月、在教育現場第一線的默默奉獻付出，共有66位教育人員及9個團體獲獎；主辦活動的教育部國教署長彭富源主持，南投縣教育處長陸正威也出席。

▲仁愛高農陳睿瀅老師。（圖／南投縣政府提供）

今年得主身分相當多元，呂清森就非教師身分，他說「能修就修、能做就做」是自己的座右銘，也總是謙稱自己個性「雞婆」，不計較份內份外工作，熱心助人，在別人的需要上看見自己的善任，成為教育界另類最美麗的風景。

自大學日文系畢業的陳睿瀅，到36歲才挑戰鑽研森林學術，並重拾書本考上台大森林研究所再進修，也順利突破流浪教師求職障礙，到仁愛高農任教後，除了教授森林本科知能，也帶頭指導學生研習攀樹等特色技能；她表示，常以自身經驗提醒自己和學生「不看現在、只看未來」，只要不畏難持續挑戰，就會有進步成長的機會。

▲南投市平和國小志工隊。（圖／南投縣政府提供）

南投市平和國小交通志工隊前後任隊長曾聰明、賴昭貴及副隊長張文燦，每天陪著小朋友上下學、看顧下一代的交通安全；他們說30多個隊員風雨無阻、樂在其中，但志工隊已成千歲團，很期待有年輕新血輪加入，讓團隊更有活力，也能讓平和小朋友的交通安全更有保障。

陸正威說，南投縣今年有中興高中、旭光高中、草屯商工、仁愛高農，以及草屯、延和和三光國中，加上豐丘國小8位優秀教職員工，及平和國小交通志工隊獲獎，本縣雖然資源有限，但相信在從縣府到基層的全力支持配合、杏壇芬芳獎得主的楷模激勵下，會有更多教育工作者以善行善念幫助孩子持續成長上進。



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