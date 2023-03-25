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特教法隔14年將再修法　蔡培慧召開座談會傾聽各方意見

▲教育部即將針對《特殊教育法》修法，立委蔡培慧於南投召開座談會、傾聽家長及各方意見。（圖／蔡培慧服務團隊提供，下同）

▲教育部即將針對《特殊教育法》修法，立委蔡培慧於南投召開座談會、傾聽家長及各方意見。（圖／蔡培慧服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

立法委員蔡培慧關心南投特教資源問題，24日舉辦座談會以了解特教資源現況及所需，並將於立法院提出修正《特殊教育法》草案；蔡培慧表示，待教育部版本送至立法院後，將共同逐條審查及討論，傾全力來協助特教生。

蔡培慧與中華民國全國特殊教育學校家長協會昨天召開「特殊教育法修正條文草案暨特教相關議題」座談會，並邀集教育部學特司專委陳添丁、國教署原特組科長王勛民，以及南投特殊教育學校校長林麗容與會討論；南投縣議員沈夙崢與南投市民代表曾億弘等人，亦出席關心。

陳添丁說，《特教法》下週將於行政院會審查完畢、4月送入立法院，期盼5月能三讀；蔡培慧指出，《特教法》自73年制定、公布實施後，在98年全案修正至今，已有10多年未有重新檢討，因此將在立法院提出全案修正草案。

▲教育部即將針對《特殊教育法》修法，立委蔡培慧於南投召開座談會、傾聽家長及各方意見。（圖／蔡培慧服務團隊提供）

特教協會理事長劉耀評回顧，自98年修正特教條例後，南投縣才設立特教學校，為全國最後一個設立的校區，校內設有多項輔導學習機制，培養特教生多項實務技能，不過校方在學生畢業後的安置方向仍需相關單位來協助；林麗容則認為這次修法非常重要，對家長來說，從學生權益到學校特教業務上的資源都需要再提升，給予學生更完善的學習環境。

▲教育部即將針對《特殊教育法》修法，立委蔡培慧於南投召開座談會、傾聽家長及各方意見。（圖／蔡培慧服務團隊提供）

特教協會也提出訴求，希望各級主管機關特教諮詢會能增加特教家長團體代表，並維持現行條文有關校園復健及生活功能的規定；在師資方面，希望師培系統可於正式任教前增加特教3學分的教師培訓，同時延伸特教評鑑納入大專院校之中，且規範大專校院應設特教推行委員會。

蔡培慧説，特教法牽涉層面廣泛，特教生在校除了知能需要提升，牽涉到醫囑的部分，未來修法也會納入，讓專業團體能夠持續在特殊學校中服務學童；此外，特教老師事先修學分、具備足夠的專業亦相當重要，至於大專校院納入評鑑，蔡培慧說，也許有很多團體會有不同意見，但仍可共同討論。

蔡培慧也傾聽完特教生家長發言，認為未來特教應該要放入長照資源當中，並且現場承諾，將再開公聽會來整合各方意見，期盼達到最有助益特教生的修法。

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