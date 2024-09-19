直擊「萬大中和線」軌道、月台、連通道最新進度！侯友宜感謝施工團隊：努力提早完工

▲直擊「萬大中和線」軌道、月台、連通道最新進度！侯友宜感謝工通團隊：努力提早完工。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者王威智／採訪報導

新北市三環六線之一的萬大中和線工程進度已達75.5%，新北市長侯友宜日前視察工地並提及，期望在兼顧品質、進度與安全等各項作業下，能朝向2027年底的完工目標邁進。萬大中和線全長9.5公里，經過新北市土城、中和、永和及台北市萬華、中正等行政區，其中新北市段長5.7公里設有5座車站及1座機廠，並與新北環狀線中和站以地下連通道轉乘，提供市民更便捷的捷運路網。

▲▼新北市長侯友宜「萬大中和線」施工進度！（圖／新北市政府提供、記者謝盛帆攝）

萬大中和線的建設透過雙北合作計畫，由台北市協助興建，新北市則辦理都市計畫變更、用地取得、交通維持計畫及民意協調等作業。計畫總經費741億元，新北市段總經費448億元約佔60%，市長侯友宜表示，期望在雙北市的共同努力下，能確實在2027年底完成此項工程。

新北市段共有8條隧道已經鑽掘完成，其中LG05永和永平國小站至LG06中和站間的潛盾隧道將辦理出艙作業進行鏡面破除，預計今年11月30日完成新北市段貫通。《ETtoday新聞雲》採訪團隊也跟著工程團隊進到LG06中和站，其為全線最深車站，開挖最深達地下33.9公尺，連續壁深56公尺，目前月台結構、軌道、電扶梯與站內詢問處都已陸續進場施作，同時趕進隔間牆、建築裝修、水電環控、軌道工程及機電系統標之施工作業。

▲▼捷運「萬大中和線」中和站內的詢問處與環狀線連通道結構已經完成。（圖／記者謝盛帆攝）

新北市長侯友宜表示，「捷運工程於本市境內道路復舊作業持續進行，已自今年起開始站體結構回填，後續辦理公共管線、道路及人行道復舊作業，預計2026年全部道路復原完成。他強調，每一個在施工過程中，都會以地震的安全幅度為最大一個考量，並會做好更詳細的評估。」

另外也說明，萬大中和線中和站與新北環狀線便捷以地下連通道站內轉乘，連通道長134公尺，約步行3分鐘即可到達環狀線中和站，通車後新北市至北市通勤時間約可減少10分鐘，同時將可紓解雙北交通壅塞問題，串聯新北、台北捷運路網，實現三環六線「中接雙北」願景，大幅提升市民生活品質。

▲▼捷運「萬大中和線」新北市段共有8條隧道已經鑽掘完成，中和站內月台層軌道已經鋪設完成。（圖／記者謝盛帆攝）