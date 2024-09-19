議會京華城調查報告將出爐　游淑慧盼改善制度：釐清都委會權限何在

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲與多名台北市政府前、現任官員捲入京華城容積率案，台北市議會先前組成調查小組，陸續邀請諸多人士出席會議，包括8月底的京華城案關鍵人、前副市長彭振聲。而京華城調查小組19日上午召開最後一次會議，將討論調查報告結論；召集人游淑慧會前表示，此報告是希望改善制度，包括建議市府要成立專案小組應對，以及做檢討報告。

台北市議會京華城調查小組19日上午10時召開最後一次會議，預計將討論調查報告的結論，小組成員包括國民黨議員游淑慧、鍾小平、楊植斗、曾獻瑩，民進黨洪健益、許淑華、趙怡翔，以及民眾黨陳宥丞、社民黨苗博雅，而游淑慧為小組召集人。

游淑慧10日上午於會議召開前接受媒體訪問，被問到該場會議是否對外開放？游淑慧表示，剛剛在群組詢問各個議員，大部分成員沒表達意見，陳宥丞主張維持慣例不開放，趙怡翔主張開放，但因為其他人沒表達意見，就維持慣例不開放。

至於調查報告結論會不會成外界攻防焦點？游淑慧提及，會基於過去每次討論的重點，包括京華城案一開始是否有越過行政程序交辦、異於行政程序推動，從府級到中階主管、公務員責任等，都會在調查報告中釐清，還有都委會在此案中有無被濫用幫財團解套、權限要不要規範等，也都會在調查報告中提個人建議。

游淑慧指出，早上在專案小組討論群組中，有表達個人的心聲，並不是要在這個調查報告裡面去凸顯、針對某一個個人，更希望是可藉由調查報告做一些制度的改善，例如都委會權限到底在哪裡？因為都委會的權力非常大、涉及利益很大，開幾次會就可以給幾百億的容積率。

游淑慧稱，現在外界知道都委會這麼厲害，未來都委會成員是否會承受更大壓力或誘惑，都發局是否該更嚴謹把關，什麼案可提至都委會、什麼案該在都發局擋下來，希望市政府可以法制化，不要因為一個長官交辦就越過所有評估、適法性程序並直接交代都委會，「制度永遠比檢討人更重要，人的部分司法已在偵辦中，不需要議會多砍2刀做告發動作」。

游淑慧強調，後續制度完善部分，她個人會建議市府必須開始成立專案小組，尤其是在法律層面，各種可能發生的法律後果，以及市府要應對的處理，包括議會做調查報告，市府則應該要開始做檢討報告，也希望透過議會的調查報告，可以給市府更多完善制度的建議。