　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

議會京華城調查報告將出爐　游淑慧盼改善制度：釐清都委會權限何在

▲▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者陳家豪攝）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲與多名台北市政府前、現任官員捲入京華城容積率案，台北市議會先前組成調查小組，陸續邀請諸多人士出席會議，包括8月底的京華城案關鍵人、前副市長彭振聲。而京華城調查小組19日上午召開最後一次會議，將討論調查報告結論；召集人游淑慧會前表示，此報告是希望改善制度，包括建議市府要成立專案小組應對，以及做檢討報告。

台北市議會京華城調查小組19日上午10時召開最後一次會議，預計將討論調查報告的結論，小組成員包括國民黨議員游淑慧、鍾小平、楊植斗、曾獻瑩，民進黨洪健益、許淑華、趙怡翔，以及民眾黨陳宥丞、社民黨苗博雅，而游淑慧為小組召集人。

游淑慧10日上午於會議召開前接受媒體訪問，被問到該場會議是否對外開放？游淑慧表示，剛剛在群組詢問各個議員，大部分成員沒表達意見，陳宥丞主張維持慣例不開放，趙怡翔主張開放，但因為其他人沒表達意見，就維持慣例不開放。

至於調查報告結論會不會成外界攻防焦點？游淑慧提及，會基於過去每次討論的重點，包括京華城案一開始是否有越過行政程序交辦、異於行政程序推動，從府級到中階主管、公務員責任等，都會在調查報告中釐清，還有都委會在此案中有無被濫用幫財團解套、權限要不要規範等，也都會在調查報告中提個人建議。

游淑慧指出，早上在專案小組討論群組中，有表達個人的心聲，並不是要在這個調查報告裡面去凸顯、針對某一個個人，更希望是可藉由調查報告做一些制度的改善，例如都委會權限到底在哪裡？因為都委會的權力非常大、涉及利益很大，開幾次會就可以給幾百億的容積率。

游淑慧稱，現在外界知道都委會這麼厲害，未來都委會成員是否會承受更大壓力或誘惑，都發局是否該更嚴謹把關，什麼案可提至都委會、什麼案該在都發局擋下來，希望市政府可以法制化，不要因為一個長官交辦就越過所有評估、適法性程序並直接交代都委會，「制度永遠比檢討人更重要，人的部分司法已在偵辦中，不需要議會多砍2刀做告發動作」。

游淑慧強調，後續制度完善部分，她個人會建議市府必須開始成立專案小組，尤其是在法律層面，各種可能發生的法律後果，以及市府要應對的處理，包括議會做調查報告，市府則應該要開始做檢討報告，也希望透過議會的調查報告，可以給市府更多完善制度的建議。

ET快訊
快訊／手機驚見屍體照！　男被打死埋山區
趙孟姿懷雙胞胎「胚胎沒心跳」揭痛心往事　和許孟哲避孕不生第三
快訊／14縣市大雨特報　警戒到晚上
蝸牛粽受害者體內有「2種農藥反應」
快訊／蝸牛粽還有6人命危！　年紀最小7歲
醫院如末日！低頭看BB Call「眼球噴飛」哭喊：看不見
秒掉價！不二坊蛋黃酥「代購價腰斬」　黃牛急脫手
獨／逢甲同條街一日2命！消防員陳屍套房、女房客墜樓亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國際挺「2758決議不涉台」　綠委舉「黑悟空」：朝野應合作拿掉緊箍咒

台塑高階人員在大陸遭「邊控」　行政院：家屬若提出需求會協助

黎巴嫩呼叫器爆炸　行政院：台灣出口的呼叫器無爆炸問題

白營被點不甩挺台決議反嗆「戲精」　吳思瑤酸：輿論壓力大想轉移焦點

陸停止我34農產品免稅！民眾黨批以農逼政　明院會提這1項主決議

政院拍板修法 ！4重點曝光　授權地方停徵電影、演場會等娛樂稅

王世堅赴中常會籲「不用特別打柯文哲」　「勿讓社會覺得見獵心喜」

陸停台灣34項農產品免關稅　國民黨：綠無法提解決方案很不負責

陸停34項農產品免關稅　行政院早有因應、籲在WTO架構下尋求解方

國土計畫法地方意見多　行政院：政策還有諸多歧見需進行更多溝通

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

頑固貓堅持躲洗衣機 主人喊洗澡秒衝出來XD

網紅老公吃油豆腐咬到生鏽鐵釘　業者：會向廠商反應、感謝給機會

打破「煮一餐賣兩餐」迷思　她親曝便當店的辛苦內幕

三重包手刺青男囂張違停　嗆警「X你娘」！下場慘了

楊祐寧不認識舒華「指派她發傳單」　搶先聽〈Queencard〉..懊惱：太失禮了！

國際挺「2758決議不涉台」　綠委舉「黑悟空」：朝野應合作拿掉緊箍咒

台塑高階人員在大陸遭「邊控」　行政院：家屬若提出需求會協助

黎巴嫩呼叫器爆炸　行政院：台灣出口的呼叫器無爆炸問題

白營被點不甩挺台決議反嗆「戲精」　吳思瑤酸：輿論壓力大想轉移焦點

陸停止我34農產品免稅！民眾黨批以農逼政　明院會提這1項主決議

政院拍板修法 ！4重點曝光　授權地方停徵電影、演場會等娛樂稅

王世堅赴中常會籲「不用特別打柯文哲」　「勿讓社會覺得見獵心喜」

陸停台灣34項農產品免關稅　國民黨：綠無法提解決方案很不負責

陸停34項農產品免關稅　行政院早有因應、籲在WTO架構下尋求解方

國土計畫法地方意見多　行政院：政策還有諸多歧見需進行更多溝通

梁修身獲得特別貢獻獎　梁赫群悲：我是他的反指標

臺大明主場戰政大搶CBL首勝！邀勇士球員、Fubon Angels助陣

全台最大遊艇碼頭開發計畫啟動　150億「海洋之心」動土

台積電帶頭衝！漲19元收960　台股大漲363點收復2萬2

快訊／高雄愛河驚見男子漂浮水面！　吊臂救起已死亡

不捨！曾譽為「大村之光」　29歲消防員日租套房輕生亡

警查移工「手機驚見棄屍照」　男被打死埋山區...女兒跨海求救

黎巴嫩連環爆！以色列神秘8200部隊受矚　媲美美國國安局

百萬YTR聖結石「一張圖說明經濟狀況」！一度消失5年…揭戶頭餘額：好慘

教師解聘辦法惹議　全教總批教育部：以勘誤「偷渡」修法

政治熱門新聞

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

柯文哲案最新聲量曝光　TPOC評白營用盡招數聲援：輿情看法恐定型

「吳沛憶深情陪伴許家蓓對抗病魔」！　邱議瑩曝光2人感人故事

飛官今年有大批離退潮？　空軍澄清：260多位換約、20位不續約

金阿波羅呼叫器「不到中國設廠」原因曝　美方軍情合作

藍不甩國際挺台決議「會造成緊張關係」　黃捷：選你們當立委要幹嘛？

柯市府京華城協議書藏貓膩　綠建築、耐震標章竟可先蓋完再履約

陸取消34項台灣農產品免稅　農業部：損失有限

被總統耽誤的「點主官」！賴清德全程不看稿　禮儀師大讚架勢專業

陸斷台灣農產品免稅　陸委會：不能依賴中共

國安人士：黎巴嫩呼叫器爆炸扯台灣，疑北京認知操作

陸委會證實台塑高階人員在陸被邊控

死刑釋憲週五宣判！　洪孟楷喊話大法官：別當撕裂台灣的千古罪人

海鯤號明年3月海測、11月交艦　2840億要一次拚過關因有不穩因素

更多熱門

相關新聞

江蕙唱國慶晚會　蔣韓明宣布索票方法

江蕙唱國慶晚會　蔣韓明宣布索票方法

台北大巨蛋預計於10月5日國慶晚會舉辦首場非體育賽事活動，天后「二姐」江蕙確定復出開唱，台北市政府規劃9月下旬開放民眾索票。立法院將於20日開議，台北市長蔣萬安19日透露，將於20日當天下午跟立院一同對外說明索票方法。據了解，立法院長韓國瑜明天也將親自出席記者會。

柯志恩：2026高雄市長無藍白合必死無疑

柯志恩：2026高雄市長無藍白合必死無疑

洪健益再曝蔡壁如2017年市長室便簽

洪健益再曝蔡壁如2017年市長室便簽

運將找完錢後才討明細...醉客賴車上不走　

運將找完錢後才討明細...醉客賴車上不走　

柯市府京華城協議書藏貓膩　綠建築、耐震標章竟可先蓋完再履約

柯市府京華城協議書藏貓膩　綠建築、耐震標章竟可先蓋完再履約

關鍵字：

北市台北市台北市政府台北市議會游淑慧京華城柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

即／葡萄桑掃台灣　6縣市大雨特報

LINE傳「3000／60分全」　他被判2個月

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」

行李箱別選這3色　航空公司：易有麻煩

宜蘭獨居婦成乾屍！日曆停在去年11月

即／台南油罐車、機車擦撞　女騎士「頭部變形」慘死

麥香鷄為何不用「雞」？麥當勞「6字神回了」

快訊／蝸牛粽食材檢體檢出「有機磷農藥」

有「5徵兆」＝癌腫瘤醞釀中！醫急勸：快照大腸鏡

女網紅大巨蛋「脫到剩胸罩」　球迷炸鍋！他怒轟：侮辱棒球

Joeman開箱iPhone 16 Pro！唯一缺點曝光

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！

更新iOS 18！一票果粉後悔「1介面根本災難」

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　網兩派看法

更多

最夯影音

更多

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面