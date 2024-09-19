洪健益再曝蔡壁如2017年市長室便簽　要林洲民、林欽榮與京華城碰面

▲民進黨台北市議員洪健益公布第二封「蔡姊」的信。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市議員洪健益指控民眾黨前立委蔡壁如是「京華城案隱藏版人物」，公布2017年7月21日前台北市兵役局長朱亞虎給蔡壁如的手寫信，盼時任都發局長林洲民同年8月3日開協調會；洪健益19日再公布蔡壁如同年8月1日給林洲民的便簽，指京華城陳情人希望安排跟副市長林欽榮碰面。

洪健益19日於台北市議會受訪，隔空對蔡壁如提出3個問題，第一「你跟朱亞虎以及沈慶京見過幾次面、談的內容是什麼、兩人碰面時柯文哲在不在場」，第二「接到陳情信下手諭安排協調會後，請問柯文哲知道不知道」，第三「上次說朱亞虎的陳情信『蔡姊』可能是蔡英文，這個玩笑真的不好笑，不乾脆說蔡頭、蔡閨、蔡依林」。

洪健益也公布第二張疑似是蔡壁如用市長室便簽專用紙寫下的便條，上方內容為「To林洲民局長，回國後晶（應為京）華城陳情人希望安排和林副市長拜會，你在場。壁如2017.8.1」

「蔡姊，請問這是你的字吧？」洪健益也酸說，蔡壁如連京華城的「京」都寫錯，代表對方拜託的事情沒有百分之百關心與努力。

另外，洪健益也說，這封蔡壁如便條「後」和「8」，比對與上次公布寫在朱亞虎陳情信上的字跡，「請問蔡姊，這個難道不是你親手寫的嗎？朱亞虎信件上面的8月3日回國約時間，不是你寫的嗎？」況且內容也跟今天公布的手諭時間點吻合、符合邏輯，也證明圖利京華城是在2017年就預謀的事情。