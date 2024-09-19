江蕙復出開唱國慶晚會　蔣萬安明與韓國瑜一同宣布「索票方法」

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋預計於10月5日國慶晚會舉辦首場非體育賽事活動，天后「二姐」江蕙確定復出開唱，台北市政府規劃9月下旬開放民眾索票。立法院將於20日開議，台北市長蔣萬安19日透露，將於20日當天下午跟立院一同對外說明索票方法。據了解，立法院長韓國瑜明天也將親自出席記者會。

▲蔣萬安出席2024第16屆城市網災害小組會議暨國際研討會。（圖／記者許靖騏攝）

蔣萬安19日上午出席2024第16屆城市網災害小組會議暨國際研討會，會前接受媒體訪問。針對何時公布國慶晚會索票資訊？蔣萬安表示，20日下午會有一場記者會，跟立法院一起對外說明這一次國慶晚會索票的相關方式。

至於目前國慶晚會募款狀況，倘若公股銀行真的沒有幫忙，會不會再去溝通？蔣萬安並未正面回應，僅說此次國慶晚會是睽違多年再回到台北舉辦，又選定在台北大巨蛋，是首次舉辦非體育賽事的大型活動，一定是會盡全力將國慶晚會辦好，也非常期待這次國慶晚會會更加精彩。

另外，關於政院今天拍板調降娛樂稅，會不會影響市府財政？蔣萬安指出，娛樂稅對地方政府來說，是很重要的稅收，台北市一年有3億的娛樂稅收，這部分會持續地跟各界來溝通，也會跟立法院好好反映，希望能夠有更多理性充分的討論。

台北市觀傳局日前表示，預估9月下旬開放民眾索票。至於外界最關心的卡司名單，據了解，除了江蕙以外，還有黃妃、林育羣、翁立友等歌手。

台北大巨蛋可容納5萬多人，但由於當天總統賴清德將與會出席，知情人士透露，考量國安因素，不會開放大巨蛋4、5樓座位，因此人數預估為2萬人左右，初步規劃方向會有「實名制」精神，且線上、實體開放索票；至於外界期盼的「實名抽選制」，倘若民眾強烈希望採此模式，也會納入討論。