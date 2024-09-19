京華城調查報告「結論沒共識」　議會調查小組9／30再開會

▲京華城。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率案引發各界關注，台北市議會日前組成京華城案調查小組，原訂19日為最後一次會議，要討論調查報告結論，但歷經約2小時討論，召集人、國民黨台北市議員游淑慧表示，由於結論部分仍有不同意見，預計9月30日再開一次會議。

台北市議會京華城調查小組19日上午10時召開最後一次會議，要討論調查報告的結論，小組成員包括國民黨議員游淑慧、鍾小平、楊植斗、曾獻瑩，民進黨洪健益、許淑華、趙怡翔，以及民眾黨陳宥丞、社民黨苗博雅，而游淑慧為小組召集人。

會議約於中午12時10分左右結束，游淑慧出面轉述表示，今天是第一次討論初稿，調查報告內容還有很多修正意見，所以先將修正意見確認下來，預計9月30日還會再開一次會議，倘若屆時仍沒辦法有共識，就會跟大法官釋憲意見一樣保留不同意見書，有一個專區可寫上不同意見人的意見。

游淑慧提及，初稿應會針對5個子議題做分析、調查，未來都會呈現給民眾看，而今日決議是未來每次逐字稿、錄音檔都會在議會網站開闢專區，並全部上網公開供民眾檢視。

針對今日會議氣氛如何？游淑慧說，氣氛還好，雖然之前有些火花與爭議，但開會時每個人都很理性，彼此互相尊重大家意見；小組目前總共開了10次會，每位議員都是用休會時間參與、花心思了解該案，或許對案子角度有不同立場，但調查委員之所以是跨黨派，就是希望採納不同角度與立場還原事情，也不希望被外界認為有針對性的調查報告。

關於調查小組共識，游淑慧指出，本次調查內容有4個重點，大家沒有意見，第一，當時原本是在訴訟中案子，為什麼可以重新交到都委會研議？第二，原本允建樓地板面積，是誰跟京華城研議出方案四容積獎勵部分？第三，都委會中間有非常多不同意見、反對意見，但反對委員沒有被續聘，且爭議意見被忽略？以及中間有些違反行政程序的交辦等，這些調查內容是呈現事實的方向，大家沒意見且也有共識。

游淑慧稱，針對制度性建議也都有共識，例如建議市政府研擬SOP，都委會決議後要有把關，不能一個都委會決議就給出幾百億容積率，以及希望市府及早成立專案小組，因應各種可能的司法訴訟結果；另議會專案小組不會再去做移送或告發，因為已經在司法偵辦中，沒必要多此一舉、落井下石，但應該還是會把整個案情移送監察院。

而游淑慧也透露，目前比較沒共識的是結論，其實是一些文字上的不同，包括是否應該有價值判斷、是非對錯判斷，有些議員希望用中性文字處理，但也有成員覺得就是要調查出結論、直球對決點出對跟錯，如果都寫得模模糊糊、中性的話，到底在調查什麼？