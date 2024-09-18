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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美國給台過期彈藥發霉背心　賴士葆轟：台灣有如此不堪嗎？

▲▼ 0716 國民黨召開,停止政治抹黑,兒少保護修法不漏接,記者會-賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

美國國防部監察長辦公室近日發布報告指出，由於未做好控管，導致援助台灣的防彈背心和抗彈板發霉、彈藥是1983年製造的老彈藥。對此，國民黨立委賴士葆轟，「台灣有如此不堪嗎？」，再想想這幾年被政府不停催眠的「台美關係堅若磐石」的大內宣，更讓人悲憤交加。

對於美國依總統撥款權軍援台灣所提供的軍備，出現1983年製作的彈藥及發霉的防彈板和戰術背心，賴士葆直言，「讓人心痛，台灣有如此不堪嗎？」，再想想這幾年被政府不停催眠的「台美關係堅若磐石」的大內宣，更讓人悲憤交加，連美國官員都說彈藥包裝「像是清掉不要的東西」，還建議不要使用這些發霉的防彈衣，否則有礙健康。

賴士葆說，不知道是不是巧合或是要安撫台灣被當成凱子，或是刻意選在中國大陸香山論壇之後，9月16日拜登政府立即宣布第16次的對台軍售，要強化我戰機防空。

賴士葆表示，台灣向美國採購的軍售武器延遲交貨已經是常態，美國官員稱新冠疫情、俄烏戰爭和供應鏈中斷是主因，但是以上這三個近因尚未出現，美國軍售延遲交貨早就已經發生，美國也無法解釋相同武器，為何台灣等待的時間比其他國家更久。根據美國智庫報導，累計高達197億美元的軍售尚未交貨，也就是超過6000多億的軍事採購還在無止境的等待，很多武器採購要超過10年以上才能取得。

賴士葆說，根據報導，我2017年採購的56枚AGM-154C聯合拒外武器等了7年，一直到2024年才取得生產合約，後續又不知還要等多久。聯邦外交委員會的報告指出，19項對台軍售要2027年或更晚交付，已經付了1650億元的F-16V機也一再跳票延宕，不知要等到何年何月，台灣採購的軍售品項遲遲未到，卻送來的一批讓人不忍卒睹且不堪使用的採購軍品，他希望，這次五角大廈總監察長公開的資訊，能讓台灣得到美方更善意的對待。

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