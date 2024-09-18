總統辯論後拉開差距！賀錦麗支持率51%勝川普45%　獲年輕族群支持

▲總統辯論後，賀錦麗在民調支持率上拉開了與川普之間的差距。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統大選辯論會於當地時間本月10日登場，民主黨候選人、現任美國副總統賀錦麗首度對上共和黨候選人、前總統川普。此次辯論中，賀錦麗的表現機警沉著，最後讓川普一步步掉落她設下的陷阱。辯論之後實施的民調，賀錦麗在支持率上逐漸拉開與川普之間的差距，以51%擊敗川普的45%。

根據美媒《國會山報》，美國市調公司「晨間諮詢」（Morning Consult）從13至15日針對美國境內1萬1022名選民進行民調，並於當地時間17日公佈民調結果，結果顯示賀錦麗獲得了51%的支持率，擊敗支持率只有45%的川普，雙方之間的差距達到6個百分點，不僅超越總統辯論前的民調差距（3%），更超越了誤差範圍。

在無黨派人士中，賀錦麗的支持率同樣超越川普，47%的選民支持賀錦麗、41%的選民支持川普。在觀看辯論會後的選民中，61%的選民認為賀錦麗是此次辯論會的贏家、33%的選民則認為川普表現更加出色。至於在共和黨內，則是約5分之1的人認為賀錦麗表現得比川普更優秀。

在好感度方面，賀錦麗同樣也占有優勢，在受訪的潛在選民當中，超過一半的選民（53%）對賀錦麗保持好感，而對川普保持好感的選民則占44%。

民調也發現，在18至34歲的年輕族群選民當中，56%的選民支持賀錦麗、41%的選民支持川普。至於在非裔族群選民中，賀錦麗也足足領先60個百分點，高達78%的非裔族群選民支持賀錦麗，只有18%的選民支持川普。

另外，《今日美國報》（USA Today）、索夫克大學（Suffolk University）合作民調，11至15日之間針對關鍵搖擺州賓州500名選民實施調查，其中賀錦麗以45%的支持率略微領先46%的川普，但該結果仍在4.4個百分點的誤差範圍內。據悉，賓州擁有19張選舉人票，是搖擺州之中選舉人票數最多的週。

《國會山報》也與美國選舉預測機構網站決策台總部（Decision Desk HQ）合作實施民調，數據指出賀錦麗以49.6%的支持率略微領先46.2%的川普，雙方之間相差3個百分點。