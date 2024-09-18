反制武器售台！陸制裁9間美國軍工企業　最重凍結大陸境內資產

▲空軍F-16V戰機。（圖／讀者提供）

記者魏有德／綜合報導

美國政府於當地時間16日就2.28億美元（約72億元新台幣）的空軍「開放式零附件修理回運」對台軍售案，進行知會國會程序。對此，大陸官方今（18）日宣佈，將對美國內華達山脈公司等9間軍工企業實施制裁，自2024年9月18日起，「凍結在我國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止我國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。」

根據中華人民共和國外交部令第12號內容指出，美國近日再次宣佈向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對美國內華達山脈公司、搖桿舵公司、立方公司、S3航空防務公司、特科姆公司、文本礦公司、扁平地球管理公司、ACT1聯邦公司、埃克索維拉公司等9家後附《反制清單》列明的企業採取以下反制措施：

一、凍結在我國境內的動產、不動產和其他各類財產；

二、禁止我國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

本決定自2024年9月18日起施行。

反制清單包括，內華達山脈公司（Sierra Nevada Corporation）、搖桿舵公司（Stick Rudder Enterprises LLC）、立方公司（Cubic Corporation)、S3航空防務公司（S3 AeroDefense）、特科姆公司（TCOM, Limited Partnership）、文本礦公司（TextOre）、扁平地球管理公司（Planate Management Group）、ACT1聯邦公司（ACT1 Federal）及埃克索維拉公司（Exovera）。