　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

反制武器售台！陸制裁9間美國軍工企業　最重凍結大陸境內資產

▲▼總統賴清德指示空軍F-16Ｖ戰機升空伴飛，並施放熱焰彈迎接台灣英雄返抵國門。（圖／讀者提供）

▲空軍F-16V戰機。（圖／讀者提供）

記者魏有德／綜合報導

美國政府於當地時間16日就2.28億美元（約72億元新台幣）的空軍「開放式零附件修理回運」對台軍售案，進行知會國會程序。對此，大陸官方今（18）日宣佈，將對美國內華達山脈公司等9間軍工企業實施制裁，自2024年9月18日起，「凍結在我國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止我國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。」

根據中華人民共和國外交部令第12號內容指出，美國近日再次宣佈向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對美國內華達山脈公司、搖桿舵公司、立方公司、S3航空防務公司、特科姆公司、文本礦公司、扁平地球管理公司、ACT1聯邦公司、埃克索維拉公司等9家後附《反制清單》列明的企業採取以下反制措施：

一、凍結在我國境內的動產、不動產和其他各類財產；
二、禁止我國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

本決定自2024年9月18日起施行。

反制清單包括，內華達山脈公司（Sierra Nevada Corporation）、搖桿舵公司（Stick Rudder Enterprises LLC）、立方公司（Cubic Corporation)、S3航空防務公司（S3 AeroDefense）、特科姆公司（TCOM, Limited Partnership）、文本礦公司（TextOre）、扁平地球管理公司（Planate Management Group）、ACT1聯邦公司（ACT1 Federal）及埃克索維拉公司（Exovera）。

ET快訊
快訊／郭富城突襲來台！　58歲還是超帥
禍首恐非蝸牛！小米粽奪3命　毒物專家點名「一食材」引中毒
更新iOS 18！一票果粉後悔「1介面根本災難」：想變回舊版
19歲警專生白嫖泰妹遭痛毆　街頭追逐畫面曝！
快訊／戴資穎猛攻仍落敗　無緣中國賽16強
新北5連霸女議員遭搜索　疑詐領助理費長達15年
行李箱別選「3種顏色」　航空公司示警：易有麻煩
快訊／大漢溪驚見男屍！全身都是蛆背部有傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

車輛運輸車撞上高速圍欄！　一排「比亞迪」新車瞬間變廢鐵

反制武器售台！陸制裁9間美國軍工企業　最重凍結大陸境內資產

明登浙江！颱風「葡萄桑」一天狂奔1100公里　陸媒：比摩羯快4倍

「九一八」日本兒童在中國遇襲　陸公安：現場抓獲44歲男子

學者公布日軍731部隊「技師」罪證！　凍傷班實驗獲得4個優秀

3年狂賺459萬！陸26歲「王牌外送員」嚴重車禍　目前仍在搶救中

別人的公司！　陸總裁邀員工父母共度中秋…還豪發9千萬現金

已卸任8年！大陸教育部原副部長杜玉波被查　今年8月還公開現身

黎巴嫩BB Call連環爆！　陸專家：或遠程操控置入病毒軟體

中國中秋假期消費市場疲軟　月餅銷售與電影票房差

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

陸女家中遇小強快崩潰　搬出愛貓神速捕蟑

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

蔡依林台上被煙嗆到「到幕後狂按XD」　見自己現身大螢幕「害羞躲起來」

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

利特准銀赫退團！遭嗆「奇怪的人」　曝李洪基最嚴厲：我是學員就退賽

金東旭婚後復出熱跳TWICE經典　《首爾破笑組》笑點密集超療癒

阿公生氣不給孫女撒嬌 不敵親嘴攻勢下秒和好

被PS女孩圍跳《麻辣糖葫蘆》　邊荷律氣噗噗跺腳：我才沒有

車輛運輸車撞上高速圍欄！　一排「比亞迪」新車瞬間變廢鐵

反制武器售台！陸制裁9間美國軍工企業　最重凍結大陸境內資產

明登浙江！颱風「葡萄桑」一天狂奔1100公里　陸媒：比摩羯快4倍

「九一八」日本兒童在中國遇襲　陸公安：現場抓獲44歲男子

學者公布日軍731部隊「技師」罪證！　凍傷班實驗獲得4個優秀

3年狂賺459萬！陸26歲「王牌外送員」嚴重車禍　目前仍在搶救中

別人的公司！　陸總裁邀員工父母共度中秋…還豪發9千萬現金

已卸任8年！大陸教育部原副部長杜玉波被查　今年8月還公開現身

黎巴嫩BB Call連環爆！　陸專家：或遠程操控置入病毒軟體

中國中秋假期消費市場疲軟　月餅銷售與電影票房差

李岳主持活動手出事！　入院曬繃帶照：何時變這麼脆弱？

7件事能換來好心情　給總覺得打不起精神的人

房價下跌！中國停繳房貸者爆增　銀行法院冷處理

馨亞唬爛赴韓當SM練習生　經紀人造假還栽贓...誹謗判刑5月

桃市加速「一生好運卡」流程　9／25起與市民卡系統整合

台南市教師節表揚大會　黃偉哲：全台首學感謝有您

推車烤肉架來自「這間賣場」！店家發聲：可追究責任

郭富城突襲來台！　58歲素顏模樣曝光還是超帥…認想念台灣這一味

蝸牛粽採7人23檢體！北榮：血液先驗3種毒化物　最快明天有結果

高雄地王成「都市傳說」　大遠百2、3期建照延至2028年

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

大陸熱門新聞

陸南方燥熱天氣「救世主」要來了！ 冷空氣20日南下「終結高溫」

姚明女兒14歲身高飆破190 「巨人家族合照」比女籃前國手媽媽還高

79歲奶奶健身19年！逆齡體態…網大讚

東部戰區罕見公開偵監外船穿行台海畫面 美加等國軍艦全入鏡

7成產品來自台灣！　吸引陸民眾搶選購

嚴重超速！「葡萄桑」一天狂奔1100公里

總裁邀員工父母共度中秋…豪發9千萬現金

小楊哥公司遭立案調查　每日銷量驟降九成以上

最危險的舞蹈動作！醫：7成患童終身癱瘓

高空表演嫦娥奔月！陸女演員慘狠撞吊車巨響

3年狂賺459萬！陸26歲王牌外送員嚴重車禍

一天遭5機構解約　普華永道半年已丟60多單

黎巴嫩BB Call連環爆！ 陸專家：或遠程操控置入病毒軟體

中國中秋假期消費市場疲軟　月餅銷售與電影票房差

更多熱門

相關新聞

美國給台過期彈藥發霉背心　賴士葆轟：台灣有如此不堪嗎？

美國給台過期彈藥發霉背心　賴士葆轟：台灣有如此不堪嗎？

美國國防部監察長辦公室近日發布報告指出，由於未做好控管，導致援助台灣的防彈背心和抗彈板發霉、彈藥是1983年製造的老彈藥。對此，國民黨立委賴士葆轟，「台灣有如此不堪嗎？」，再想想這幾年被政府不停催眠的「台美關係堅若磐石」的大內宣，更讓人悲憤交加。

快訊／新熱帶低氣壓生成！最快明日變颱風　預測路徑曝

快訊／新熱帶低氣壓生成！最快明日變颱風　預測路徑曝

台灣首例「在宅胸部X光」誕生

台灣首例「在宅胸部X光」誕生

藍白不甩「2758號決議不涉台」掉頭就走　綠批：坐實「中國附隨組織」

藍白不甩「2758號決議不涉台」掉頭就走　綠批：坐實「中國附隨組織」

又有新低壓「美國模式估變颱風」　粉專：對台灣威脅大

又有新低壓「美國模式估變颱風」　粉專：對台灣威脅大

關鍵字：

軍售制裁台灣中國美國大陸軍武

讀者迴響

熱門新聞

大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」

柯黑名嘴「暴走摔手板」：這不要講！　主持人：妳發什麼脾氣

賣場推車「秒變中秋烤肉架」！家樂福13字回應了

即／黎巴嫩BB Call集體爆炸！增至9死、2800傷

小米粽內餡曝！粽葉包裹滿滿「蝸牛肉」

千億婚姻破滅！　豪門夫妻互控外遇、家暴

2千多萬房子竟變「別人家」！7旬阿嬤誤踏4陷阱

台東食物中毒3死！疑83歲嬤包「蝸牛小米粽」惹禍

快訊／許家蓓癌逝享年47歲　最後發文曝光！支持者震驚

陶朱隱園僅「賣出1戶」有內幕！　沈慶京傳欠60億賭債

「林襄理想型」爆密戀樂天女孩！

求乾爹送iPhone 16　妹子羞喊「2次，可不戴」

漢來「長公子」偷吃2寶媽直播主　女起底已婚非首次出軌

不是清境農場！「南投最強景點」是它　CNN也推爆

行李箱別選這3色　航空公司：易有麻煩

更多

最夯影音

更多

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

陸女家中遇小強快崩潰　搬出愛貓神速捕蟑

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

蔡依林台上被煙嗆到「到幕後狂按XD」　見自己現身大螢幕「害羞躲起來」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面