　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

懶人包／真主黨使用台灣製呼叫器　為何會「同時引爆」？

▲▼ 黎巴嫩真主黨使用的台灣製呼叫器爆炸。（圖／路透）

▲黎巴嫩真主黨使用的台灣製呼叫器爆炸。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

黎巴嫩激進武裝組織「真主黨」所使用的呼叫器（俗稱BB Call），於當地時間17日下午3時30分左右同時引爆，造成至少9人死亡、近3000人受傷，目前傳出該批呼叫器是由來自台灣的「金阿波羅」（Gold Apollo）製造，型號為AP924，今年春季運抵黎巴嫩，雖然能顯示收到的文字訊息，卻無法撥打電話。

根據《路透社》，黎巴嫩真主黨5000多台呼叫器，約於當地時間17日下午3時30分左右集體引爆，其中主要爆炸地點位於首都貝魯特以什葉派穆斯林為主的南部郊區Dahiyeh、黎巴嫩東部敘利亞邊境地區的山谷貝卡谷地（Beqaa Valley），是真主黨的活動據點，爆炸持續約1個小時，當地居民透露，直到下午4時30分仍能聽到爆炸聲。

社群媒體上陸續出現來自醫院的影片，有些人臉部受傷、手指被炸到缺失，有些人臀部甚至戴著呼叫器，有被炸裂開來的傷口。不過，呼叫器爆炸並未對建築物造成重大損害或引發任何火災。

▲▼黎巴嫩Lebanon「BB Call」集體爆炸連環殺！已8死近3000傷。（圖／路透）

▲黎巴嫩「BB Call」集體爆炸連環殺，造成多名真主黨恐怖分子死傷。（圖／路透）

　＊為何要使用呼叫器？
 黎巴嫩內部消息人士指出，真主黨訂購了來自台灣金波羅公司所製造的呼叫器，今年春季引進該國，從公開的照片可以得知，其型號為AP924，是最近幾個月內才送抵黎巴嫩的最新型號，而真主黨激進武裝分子之所以選擇使用呼叫器聯繫、而非使用智慧型手機，主要是因為他們深信此舉能夠擺脫以色列的定位追蹤。

　＊是什麼原因導致呼叫器爆炸
 背後由伊朗支持的真主黨表示，目前仍在針對爆炸原因進行「安全和科學調查」，聲稱以色列將會受到「公平的懲罰」。外交和安全消息人士推測，爆炸恐怕是由呼叫器使用的鋰電池所引起的，也可能是因為過熱所造成。

不過，美國政府部分官員向《紐約時報》表示，以色列可能已經滲透到真主黨呼叫器的供應鏈中，在呼叫器運抵黎巴嫩之前「動手腳」，包括安裝並隱藏引爆材料。

然而，包括英國紐卡素大學鋰電池安全學家克里斯藤森（Paul Christensen）等幾位專家懷疑，電池本身是否足以引發爆炸，「我們討論的是一塊相對較小的電池起火，並不是討論致命的爆炸......我的直覺告訴我，這種情況不太可能發生。」

▲▼黎巴嫩激進組織真主黨使用呼叫器遭炸傷，當局呼籲民眾進醫院捐血。（圖／路透）

▲黎巴嫩激進組織真主黨使用呼叫器遭炸傷，當局呼籲民眾進醫院捐血。（圖／路透）

德州大學奧斯汀分校機械工程教授埃塞科耶（Ofodike Ezekoye）則認為，之所以懷疑是否為電池過熱引起爆炸的另一個原因，在於通常只有充滿電的電池才會起火或爆炸，「若低於50%（充電）......會產生氣體和蒸氣，但不會引發起火或爆炸，因為攜帶呼叫器的每一個人，不太可能擁有充滿電的電池。」

　＊以色列犯案的可能性？
 2018年出版的書籍《先發制人》（Rise and Kill First）曾指出，以色列情報部隊先前曾在個人手機中放置炸藥，以此來對付敵人。駭客還展現了將惡意程式碼安置在個人裝置的能力，導致敵方所持機器在某些情況下過熱、爆炸。

　＊黎巴嫩當局的看法？
 黎巴嫩外交部聲稱，此次呼叫器爆炸的原因是「以色列的網路攻擊」，不過針對此一結論並未提出能夠證實的相關細節或資訊。黎巴嫩新聞部長認為，此次針對呼叫器的攻擊，是對黎巴嫩主權的侵犯。

以色列軍方拒絕針對呼叫器爆炸一案，回復《路透社》的置評請求。至於美國國務院則在第一時間否認，表示並未參與其中，而華府正在收集相關資訊。

►4根手指炸斷爆血、下體遭波及　黎巴嫩呼叫器爆炸直擊影片曝光
►爆炸BB Call來自台灣？　金阿波羅澄清：歐洲經銷商製造
►真主黨呼叫器來自台灣　傳「以色列滲透供應鏈」埋炸藥千人死傷

ET快訊
北市警網路搭訕19歲嫩妹　竟是隊長女兒！
自家人也不挺！　20綠委齊籲政院暫緩國土計畫法
台中捕獲野生王祖賢！返台過中秋　素顏照曝光
真主黨致命錯誤！　高層下令禁手機「改用BB Call」
又漲！iPhone 16 Pro系列換電池要4千元↑
陳志強「不准曾智希穿一樣東西」！　她認：8年來沒穿過
乘客集體「耳鼻流血」　達美客機急返航

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「甩鳥裸奔」嗨翻！醉男打賭輸了　下秒被居民圍毆住院

真主黨致命錯誤！高層下令禁手機「改用BB Call」爆安全漏洞

浴室鏡子飄涼風！紐約妹拆家見神祕通道　竟藏詭異密室

北韓2少女深山遭搶匪「扒光衣服」！　高級藥材全被洗劫

BB Call爆炸以色列幹的？　分析：以黎情勢「重大升級」恐怕開戰

街頭隨機攻擊！81歲婦遛狗突然遭「黑衣男暴打頭」　恐怖畫面曝

懶人包／真主黨使用台灣製呼叫器　為何會「同時引爆」？

乘客集體「耳鼻流血」達美客機急返航　她曝：宛如刀刺耳朵

安倍愛將力拼首相！推薦人名單「13議員」爆收回扣　她急撇清

客機遇79公里強陣風「空中瘋狂搖晃」　乘客怕墜機慘叫畫面曝

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

陸女家中遇小強快崩潰　搬出愛貓神速捕蟑

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

蔡依林台上被煙嗆到「到幕後狂按XD」　見自己現身大螢幕「害羞躲起來」

利特准銀赫退團！遭嗆「奇怪的人」　曝李洪基最嚴厲：我是學員就退賽

彰化男超商猝死！陳屍沙發30hrs「沒人發現」　最後身影曝光

被PS女孩圍跳《麻辣糖葫蘆》　邊荷律氣噗噗跺腳：我才沒有

跟著幻術大仙一起「進去」 水在呂捷眼前瞬間變茶｜豈有此呂 EP288預告

羅志祥開唱出包「被喊退票」　他笑嗆觀眾：下不下流啊！

「甩鳥裸奔」嗨翻！醉男打賭輸了　下秒被居民圍毆住院

真主黨致命錯誤！高層下令禁手機「改用BB Call」爆安全漏洞

浴室鏡子飄涼風！紐約妹拆家見神祕通道　竟藏詭異密室

北韓2少女深山遭搶匪「扒光衣服」！　高級藥材全被洗劫

BB Call爆炸以色列幹的？　分析：以黎情勢「重大升級」恐怕開戰

街頭隨機攻擊！81歲婦遛狗突然遭「黑衣男暴打頭」　恐怖畫面曝

懶人包／真主黨使用台灣製呼叫器　為何會「同時引爆」？

乘客集體「耳鼻流血」達美客機急返航　她曝：宛如刀刺耳朵

安倍愛將力拼首相！推薦人名單「13議員」爆收回扣　她急撇清

客機遇79公里強陣風「空中瘋狂搖晃」　乘客怕墜機慘叫畫面曝

她姓氏只有「三撇」　女童開學自我介紹：很少人念對

富商罹癌為事業「8年不回診」　血尿才就醫！腫瘤已穿透攝護腺

曝「嘴綠」格林讓他最怒的事　柯爾難忘那拳：賽季變得非常艱難

新宿東口BICQLO原地復活　最新「UNIQLO全球旗艦店」10／25開幕

帥哥主播王顯瑜為麻兒發聲！數度淚崩潰提　見「爸想帶兒一了百了」吐擔憂

酒後衝突2打1！花蓮男慘被安全帽狠K　頭眼撕裂傷送醫

炸雞驚見「4根超粗雞毛」　客怒：出餐沒在看？拿坡里致歉了

女網紅大巨蛋「脫到剩胸罩」　球迷炸鍋！他怒轟：侮辱棒球

北市警網路搭訕19歲嫩妹...竟是隊長女兒！「別跟妳爸說」快閃

中信金財務槓桿承壓　惠譽：未來併購對象恐限中小型民營企業

國際熱門新聞

即／黎巴嫩BB Call集體爆炸！增至9死、2800傷

烏男「鞭炮放下體引爆」　差點害死老婆

黎巴嫩集體爆炸「呼叫器是台灣製造」！　增至9死2800傷

BB Call狂嗶後炸了　驚見炸藥5公克

真主黨BB Call爆炸　金阿波羅澄清：歐洲經銷商製造

4根手指炸沒了　黎巴嫩慘況曝光

台灣製造「遭借刀殺人」手法曝光！

飛機乘客集體「耳鼻流血」宛如刀刺

颱風葡萄桑「影響台灣」時間點曝！

邀72男強暴妻子　狼夫認罪「我是性侵犯」

大阪金龍拉麵斷尾！　被螃蟹「夾走了」

研究曝「超級細菌」恐致近4000萬人死亡

臉書祖克柏貼身保鑣費用1年7億！　輝達、特斯拉、蘋果花費曝

降落傘打不開　他邊跳傘邊拍片墜亡

更多熱門

相關新聞

黎巴嫩BB Call連環爆！ 陸專家：或遠程操控置入病毒軟體

黎巴嫩BB Call連環爆！ 陸專家：或遠程操控置入病毒軟體

黎巴嫩真主黨成員使用的傳呼機（BB Call）昨（17）日傳出連環爆的攻擊事件，導致9人死亡，2800人受傷，其中，約200多人傷情較重，引起全球關注。事件發生後，有消息指傳呼機內置有約不到20克的微量爆炸物，但消息並未完全被證實，以何種方式造成大規模傳呼機同步爆炸，仍眾說紛紜。

捲BB Call恐攻　金阿波羅老闆喊告：100%非台灣製造

捲BB Call恐攻　金阿波羅老闆喊告：100%非台灣製造

黎巴嫩爆炸BB Call來自台灣？　經濟部：應為出口後遭改裝

黎巴嫩爆炸BB Call來自台灣？　經濟部：應為出口後遭改裝

台灣製造「遭借刀殺人」手法曝光！

台灣製造「遭借刀殺人」手法曝光！

真主黨BB Call爆炸　金阿波羅澄清：歐洲經銷商製造

真主黨BB Call爆炸　金阿波羅澄清：歐洲經銷商製造

關鍵字：

國際焦點黎巴嫩真主黨呼叫器BB Call

讀者迴響

熱門新聞

大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」

即／黎巴嫩BB Call集體爆炸！增至9死、2800傷

賣場推車「秒變中秋烤肉架」！家樂福13字回應了

柯黑名嘴「暴走摔手板」：這不要講！　主持人：妳發什麼脾氣

千億婚姻破滅！　豪門夫妻互控外遇、家暴

小米粽內餡曝！粽葉包裹滿滿「蝸牛肉」

2千多萬房子竟變「別人家」！7旬阿嬤誤踏4陷阱

台東食物中毒3死！疑83歲嬤包「蝸牛小米粽」惹禍

快訊／許家蓓癌逝享年47歲　最後發文曝光！支持者震驚

求乾爹送iPhone 16　妹子羞喊「2次，可不戴」

「林襄理想型」爆密戀樂天女孩！

漢來「長公子」偷吃2寶媽直播主　女起底已婚非首次出軌

陶朱隱園僅「賣出1戶」有內幕！　沈慶京傳欠60億賭債

台北體院停車場狂車震　小三激戰人夫10次

快訊／民進黨女議員罹癌今晨病逝　享年47歲

更多

最夯影音

更多

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

陸女家中遇小強快崩潰　搬出愛貓神速捕蟑

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

蔡依林台上被煙嗆到「到幕後狂按XD」　見自己現身大螢幕「害羞躲起來」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面