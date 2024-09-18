懶人包／真主黨使用台灣製呼叫器　為何會「同時引爆」？

▲黎巴嫩真主黨使用的台灣製呼叫器爆炸。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

黎巴嫩激進武裝組織「真主黨」所使用的呼叫器（俗稱BB Call），於當地時間17日下午3時30分左右同時引爆，造成至少9人死亡、近3000人受傷，目前傳出該批呼叫器是由來自台灣的「金阿波羅」（Gold Apollo）製造，型號為AP924，今年春季運抵黎巴嫩，雖然能顯示收到的文字訊息，卻無法撥打電話。

根據《路透社》，黎巴嫩真主黨5000多台呼叫器，約於當地時間17日下午3時30分左右集體引爆，其中主要爆炸地點位於首都貝魯特以什葉派穆斯林為主的南部郊區Dahiyeh、黎巴嫩東部敘利亞邊境地區的山谷貝卡谷地（Beqaa Valley），是真主黨的活動據點，爆炸持續約1個小時，當地居民透露，直到下午4時30分仍能聽到爆炸聲。

社群媒體上陸續出現來自醫院的影片，有些人臉部受傷、手指被炸到缺失，有些人臀部甚至戴著呼叫器，有被炸裂開來的傷口。不過，呼叫器爆炸並未對建築物造成重大損害或引發任何火災。

▲黎巴嫩「BB Call」集體爆炸連環殺，造成多名真主黨恐怖分子死傷。（圖／路透）

＊為何要使用呼叫器？

黎巴嫩內部消息人士指出，真主黨訂購了來自台灣金波羅公司所製造的呼叫器，今年春季引進該國，從公開的照片可以得知，其型號為AP924，是最近幾個月內才送抵黎巴嫩的最新型號，而真主黨激進武裝分子之所以選擇使用呼叫器聯繫、而非使用智慧型手機，主要是因為他們深信此舉能夠擺脫以色列的定位追蹤。

＊是什麼原因導致呼叫器爆炸

背後由伊朗支持的真主黨表示，目前仍在針對爆炸原因進行「安全和科學調查」，聲稱以色列將會受到「公平的懲罰」。外交和安全消息人士推測，爆炸恐怕是由呼叫器使用的鋰電池所引起的，也可能是因為過熱所造成。

不過，美國政府部分官員向《紐約時報》表示，以色列可能已經滲透到真主黨呼叫器的供應鏈中，在呼叫器運抵黎巴嫩之前「動手腳」，包括安裝並隱藏引爆材料。

然而，包括英國紐卡素大學鋰電池安全學家克里斯藤森（Paul Christensen）等幾位專家懷疑，電池本身是否足以引發爆炸，「我們討論的是一塊相對較小的電池起火，並不是討論致命的爆炸......我的直覺告訴我，這種情況不太可能發生。」

▲黎巴嫩激進組織真主黨使用呼叫器遭炸傷，當局呼籲民眾進醫院捐血。（圖／路透）

德州大學奧斯汀分校機械工程教授埃塞科耶（Ofodike Ezekoye）則認為，之所以懷疑是否為電池過熱引起爆炸的另一個原因，在於通常只有充滿電的電池才會起火或爆炸，「若低於50%（充電）......會產生氣體和蒸氣，但不會引發起火或爆炸，因為攜帶呼叫器的每一個人，不太可能擁有充滿電的電池。」

＊以色列犯案的可能性？

2018年出版的書籍《先發制人》（Rise and Kill First）曾指出，以色列情報部隊先前曾在個人手機中放置炸藥，以此來對付敵人。駭客還展現了將惡意程式碼安置在個人裝置的能力，導致敵方所持機器在某些情況下過熱、爆炸。

＊黎巴嫩當局的看法？

黎巴嫩外交部聲稱，此次呼叫器爆炸的原因是「以色列的網路攻擊」，不過針對此一結論並未提出能夠證實的相關細節或資訊。黎巴嫩新聞部長認為，此次針對呼叫器的攻擊，是對黎巴嫩主權的侵犯。

以色列軍方拒絕針對呼叫器爆炸一案，回復《路透社》的置評請求。至於美國國務院則在第一時間否認，表示並未參與其中，而華府正在收集相關資訊。

►4根手指炸斷爆血、下體遭波及 黎巴嫩呼叫器爆炸直擊影片曝光

►爆炸BB Call來自台灣？ 金阿波羅澄清：歐洲經銷商製造

►真主黨呼叫器來自台灣 傳「以色列滲透供應鏈」埋炸藥千人死傷