真主黨致命錯誤！高層下令禁手機「改用BB Call」爆安全漏洞

▲真主黨成員坦承，呼叫器爆炸事件是自去年10月發生以哈衝突以來，真主黨的最大安全漏洞。（圖／翻攝X、路透）

記者詹雅婷／綜合報導

黎巴嫩真主黨17日遇襲，成員們身上攜帶的呼叫器集體引爆，釀成至少9死、數千人受傷，真主黨成員已坦承，這是自去年10月與以色列發生衝突以來的「最大安全漏洞」。針對此案，以色列軍情局摩薩德（Mossad）前官員指出，真主黨犯下一大致命錯誤，才會釀成呼叫器大規模引爆傷人致死事件。

多間外媒引述消息稱攻擊事件的幕後人物就是以色列，以色列國防軍至今尚未正式承認。在呼叫器（俗稱BB Call）在黎巴嫩各地集體引爆之後，真主黨武裝成員等人血流不止、住院或死亡。

▲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）一間超市裡，一名男子的呼叫器在包包裡爆炸。（圖／路透）

早在今年2月，真主黨領袖下令成員停止使用手機，警告可能會被以色列情報部門追蹤。前摩薩德成員梅拉梅德（Avid Melamed）表示，真主黨認為對於戰鬥人員來說，使用呼叫器比可能被GPS定位追蹤的手機更加安全，但這種低技術通訊設備遭人動手腳引爆，原本以為比較安全的設備被用來對付他們，這可能加深真主黨領導層的壓力。

一名不願透露姓名的真主黨成員表示，此次爆炸案是自去年10月7日發生以哈衝突以來，真主黨面臨的最大安全漏洞。美國前情報官員潘尼可夫（Jonathan Panikoff）認為，這很可能是真主黨數十年來最大的反情報失利。