黎巴嫩BB Call連環爆！　陸專家：或遠程操控置入病毒軟體

▲黎巴嫩真主黨BB Call發生連環爆的攻擊事件。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

黎巴嫩真主黨成員使用的傳呼機（BB Call）昨（17）日傳出連環爆的攻擊事件，導致9人死亡，2800人受傷，其中，約200多人傷情較重，引起全球關注。事件發生後，有消息指傳呼機內置有約不到20克的微量爆炸物，但消息並未完全被證實，以何種方式造成大規模傳呼機同步爆炸，仍眾說紛紜。

▲黎巴嫩民眾發起捐血活動。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，首次爆炸發生在當地時間週二下午3點45分，隨後大約上千個尋呼機（BB Call）被引爆，這波爆炸持續了大約一個小時。據悉，尋呼機是黎巴嫩真主黨成員使用的一種封閉式通信系統，不易受到黑客（駭客）攻擊和竊聽。近來，真主黨成員較為普遍地使用這種技術含量較低的通信設備，避免以色列追蹤他們的位置。

事件發生後，相關專業人士分析認為，爆炸可能通過兩種方式引發，一種是通過駭客手段，同時對數千台BB Call進行大規模的網路攻擊，導致其鋰電池短路或過載，從而引發爆炸。

而較為普遍的說法則是，這批傳呼機在5個月前交付給黎巴嫩真主黨前，曾被以色列情報與特勤局（摩薩德）攔截，在內部安置不到20克的微量爆炸物，引起電池爆炸致傷亡。

對此，大陸軍事專家杜文龍認為，還有一種可能性是傳呼機被遠程操控，「給尋呼機植入病毒軟件，使軟件有硬殺傷能力，通過病毒軟件，使設備非正常運轉，造成過熱、過快、超負荷等，引發硬件損毀。」

根據網路上傳出的爆炸影片顯示，傳呼機爆炸時，威力不算太大，但足以致人傷殘，受傷部位主要是手臂、腹部和臉部。黎巴嫩衛生部也緊急敦促民眾，趕緊丟棄BB Call，要求醫院保持「高度警惕」，以滿足民眾對緊急公衛安全的需求。