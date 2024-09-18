真主黨呼叫器來自台灣　傳「以色列滲透供應鏈」埋炸藥千人死傷

▲真主黨成員使用的台灣製呼叫器爆炸。（圖／路透）



記者詹雅婷／綜合報導

黎巴嫩高階安全消息人士等人透露，真主黨數月前有訂購5000個台灣製呼叫器（俗稱BB Call），是以色列情報機構摩薩德（Mossad）在呼叫器內部安裝多達3公克的炸藥。據傳案發當時有訊息發出，接著3000台呼叫器同時引爆，至今造成至少9死、數千人受傷。

紐約時報引述的美方官員消息，以色列滲透供應鏈，把爆裂物埋進台灣製呼叫器之中。另據路透報導，這起大規模呼叫器爆炸案疑似醞釀長達數月，因為這批呼叫器早在今年春天已經運進黎巴嫩境內。

▲安全部門消息人士指出，埋入呼叫器的炸藥多達3公克，且數月下來都沒有被真主黨發現。（圖／翻攝自X）

黎巴嫩高階消息人士透露，對呼叫器動手腳的幕後人物就是以色列情報機構，「摩薩德在裝置內部埋入一塊電路板，上面有可以接收訊息的爆裂物質，且各種手段都難以偵測到，即便使用設備或是掃描儀」。

另名安全部門消息人士指出，埋入呼叫器的炸藥多達3公克，且數月下來都沒有被真主黨發現。此案至今造成至少9死、數千人受傷，包括真主黨武裝成員以及伊朗駐黎巴嫩大使亞曼尼（Mojtaba Amani）。

消息來源稱，真主黨戰士近來使用呼叫器作為低技術的通訊手段，以躲避以色列的定位追蹤。呼叫器是一種無線通訊裝置，能夠接收並顯示訊息。真主黨對此誓言將對以色列進行報復，讓以色列「付出應有代價」。