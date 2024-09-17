普丁第3度增兵！現役軍力達150萬　規模僅次於中國

▲普丁第3度宣布增兵。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁16日下令，增加18萬名常備軍員額，讓現役俄軍數量達150萬人，軍隊總軍力達238萬名，規模僅次於中國，而這也是普丁在烏俄戰爭爆發以來，第3次下令擴軍。

根據《路透社》報導，克里姆林宮16日頒布最新法令，普丁宣布增加18萬名常備軍員額，將總軍力規模增加至238萬人，其中150萬人是現役軍人。此舉是普丁自2022年2月入侵烏克蘭以來，第3次擴大軍隊規模；目前烏俄雙方正在烏克蘭東部長達1000公里的前線激戰，俄軍企圖將烏軍趕出庫斯克州（Kursk）。

依照英國軍事智庫「國際戰略研究所」（IISS）的數據顯示，普丁這一波增兵將使俄羅斯的現役軍人數量超過美國、印度，規模僅次於中國；據悉，中國目前約有200多萬名現役軍人。

俄羅斯下議院國防委員會主席卡塔波洛夫（Andrei Kartapolov）表示，增加現役軍隊人數是全面改革武裝部隊計畫的一部分，為了適應當前國際情勢，未來將繼續逐步調整規模，「比方說，自從與我們接壤的芬蘭加入北約以來，我們需要重新組建新的軍事結構和單位來確保西北部的安全。」

自2022年以來，普丁過去2次增兵人數分別為13.7萬人和17萬人；此外，俄羅斯在2022年9月和10月的一次演習中，動員了30多萬名士兵，導致數萬名男性逃離該國。克里姆林宮表示，目前沒有新的動員計畫，現階段仍繼續依靠志願者在前線作戰。