發放4示範小學行人禮讓小旗奏功　南投縣擴展至事故數前30名學校

▲南投縣長許淑華響應小黃帽交通安全教育，宣傳守護學童安全過路口。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府關心學童交通安全，去年試辦「學童行人停讓教育」計畫，對4所示範小學發放低年級學童禮讓小旗，提醒車輛行經路口時務必減速慢行，推動成果獲得肯定，於「112年度靖娟基金會全台兒童整體交通安全調查」中獲全國第二名；113學年度則針對全縣校園周邊事故發生件數前30名小學，增加發放禮讓小旗。

縣長許淑華13日參與宣導活動，透過配戴孩童視野眼鏡，於路口蹲下體驗學童視角，感受兒童過馬路時的視覺限制，並帶領平和國小低年級學童，共同舉起禮讓小旗過路口，響應靖娟兒童安全文教基金會「小黃帽交通安全教育-全家零錢捐」計畫，也提醒駕駛人主動減速、禮讓行人，盼社會各界一起重視學童交通安全。

許淑華指出，「高舉小手快快走，左看右看再左看」是教導低年級學童過馬路的口訣，因小孩過馬路時易有視線死角，希望他們行經路口時都能牢記口訣並做到；縣府去年特別安排平和國小、草屯國小、埔里國小、延平國小作為示範區，發放低年級學童禮讓小旗，全縣小學本學期也將全面實施舉手過路口運動。

許淑華也說，在第一線辛勤工作的交通導護志工是學童安全的守護者，縣府每年為所有交通導護志工投保300萬元的志工意外團體保險，113年度起，更提高編列國中小「導護志工保險費」預算，以確保志工執勤時的安全及保障。