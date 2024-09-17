　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

發放4示範小學行人禮讓小旗奏功　南投縣擴展至事故數前30名學校

▲南投縣長許淑華響應小黃帽交通安全教育，宣傳守護學童安全過路口。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣長許淑華響應小黃帽交通安全教育，宣傳守護學童安全過路口。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府關心學童交通安全，去年試辦「學童行人停讓教育」計畫，對4所示範小學發放低年級學童禮讓小旗，提醒車輛行經路口時務必減速慢行，推動成果獲得肯定，於「112年度靖娟基金會全台兒童整體交通安全調查」中獲全國第二名；113學年度則針對全縣校園周邊事故發生件數前30名小學，增加發放禮讓小旗。

縣長許淑華13日參與宣導活動，透過配戴孩童視野眼鏡，於路口蹲下體驗學童視角，感受兒童過馬路時的視覺限制，並帶領平和國小低年級學童，共同舉起禮讓小旗過路口，響應靖娟兒童安全文教基金會「小黃帽交通安全教育-全家零錢捐」計畫，也提醒駕駛人主動減速、禮讓行人，盼社會各界一起重視學童交通安全。

▲南投縣長許淑華響應小黃帽交通安全教育，宣傳守護學童安全過路口。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣長許淑華響應小黃帽交通安全教育，宣傳守護學童安全過路口。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，「高舉小手快快走，左看右看再左看」是教導低年級學童過馬路的口訣，因小孩過馬路時易有視線死角，希望他們行經路口時都能牢記口訣並做到；縣府去年特別安排平和國小、草屯國小、埔里國小、延平國小作為示範區，發放低年級學童禮讓小旗，全縣小學本學期也將全面實施舉手過路口運動。

▲南投縣長許淑華響應小黃帽交通安全教育，宣傳守護學童安全過路口。（圖／南投縣政府提供）

許淑華也說，在第一線辛勤工作的交通導護志工是學童安全的守護者，縣府每年為所有交通導護志工投保300萬元的志工意外團體保險，113年度起，更提高編列國中小「導護志工保險費」預算，以確保志工執勤時的安全及保障。

ET快訊
快訊／喪屍賓士男猛撞釀1死6傷　遭聲押禁見
阿公「用雙手過馬路」原因曝！暖男公主抱萬人感動　社會局說話了
台南工廠大火！　空拍畫面曝
女球迷「大巨蛋」當場脫衣　IG被神出
今年來台旅客恐僅820萬人　出入境逆差3倍創新高
追劇注意！Netflix不再支援蘋果5設備　解套方法曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東關山警收到麻豆「產地直送」　文旦包裹及親筆謝警感謝信

發放4示範小學行人禮讓小旗奏功　南投縣擴展至事故數前30名學校

南投縣青年創業輔導辦公室啟用　設立南投、竹山、埔里3站點

台中原民勞工好聲歌喉賽　員警宣導詐騙手法與交安意識

趕參加中秋烤肉會！桃園阿伯刁車「車輪卡水溝」　警靠這招助脫困

快訊／台南市七股區傳工廠火警　消防人員出水搶救

埔里一新社區推白魚復育、茭白筍產業　勇奪金牌農村競賽銅牌

台南男中秋安平賞月　疑遭高空煙火炸傷眼睛急送醫

《能醒能走》英文版　全球見證“Miracle Recovery of Brain Injury”

文化據點feat.在地食農教育DIY課程　9／21小旅行認識集集小鎮

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

男孩大隊接力「接棒往起點衝」　隊友抱頭絕望...他尷尬：跑反了

啦啦隊女神艾璐懷孕了！　宣布退隊：扛起做媽媽的責任

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍

羅時豐姪子拆夥後「重新上片」　媽媽哽咽不捨：不用管別人說什麼

光良演唱會外國男獻唱《童話》　深情詮釋：我學的第一首中文歌

舒華唱子瑜新歌「雨琦變電音版」　Minnie公認遊戲爛...3秒就結束XD

女記者捲京華城洩密！　研究路線照鏡臭臉快閃

新竹賓士逆向猛撞1死多傷！肇事男被搜出「喪屍煙彈」坐遺體旁叼菸

台東關山警收到麻豆「產地直送」　文旦包裹及親筆謝警感謝信

發放4示範小學行人禮讓小旗奏功　南投縣擴展至事故數前30名學校

南投縣青年創業輔導辦公室啟用　設立南投、竹山、埔里3站點

台中原民勞工好聲歌喉賽　員警宣導詐騙手法與交安意識

趕參加中秋烤肉會！桃園阿伯刁車「車輪卡水溝」　警靠這招助脫困

快訊／台南市七股區傳工廠火警　消防人員出水搶救

埔里一新社區推白魚復育、茭白筍產業　勇奪金牌農村競賽銅牌

台南男中秋安平賞月　疑遭高空煙火炸傷眼睛急送醫

《能醒能走》英文版　全球見證“Miracle Recovery of Brain Injury”

文化據點feat.在地食農教育DIY課程　9／21小旅行認識集集小鎮

徐基麟投不滿1局因傷退場　球團回報傷況

快訊／新竹喪屍賓士男釀1死6傷　恐逃亡滅證遭聲押禁見

日本人妻脫口「丈夫發黑了」嚇壞鄰居　伴屍原因曝光

台東關山警收到麻豆「產地直送」　文旦包裹及親筆謝警感謝信

阿公「用雙手過馬路」原因曝！暖男公主抱萬人感動　社會局說話了

蘇力颱風最快今晚生成！葡萄桑外圍雨彈炸北東　周五起下更大

英特爾獲近千億額外補助　為美軍生產晶片

2千多萬房子竟變「別人家」！新竹7旬阿嬤誤踏「4陷阱」傾家蕩產

發放4示範小學行人禮讓小旗奏功　南投縣擴展至事故數前30名學校

台中女戀上「假李敏鎬」...險遭騙3000美金！保七警及時阻詐

教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

地方熱門新聞

白龍現身嘉義！7000隻萬鷺朝鳳繞谷

南投縣9／19起發放1.635億元重陽節敬老禮金

台61線北上新豐至觀音段　9/18-23日施工封閉

中秋何處去　來桃園八德享受豐富自然景觀

每人3千確定了　花蓮振興券10/12至18發放

客家小炒全國爭霸賽　享味食堂奪總冠軍

東漂青年榮耀花蓮　吉安 「飽寶盒」獲餐盒大獎

台南南區婦女會365愛心會傳愛送暖

快訊／台南市七股區傳工廠火警消防人員搶救

台南男中秋安平賞月疑遭高空煙火炸傷眼睛送醫

桃園阿伯刁車水溝　警調拖吊廠助脫困

2024地景藝術節　福容桃園A8 店展出「自由飛鳥」

台東舊站特區違停亂象　縣府籲民眾守法

桃園衛生局新任局長賈蔚　拜會議長邱奕勝

更多熱門

相關新聞

嬤載孫女放學遇死劫！賓士男：閃塞車才逆向

嬤載孫女放學遇死劫！賓士男：閃塞車才逆向

新竹市16日下午4點25分發生一起嚴重車禍，一名賓士駕駛疑似施用俗稱「喪屍煙彈」的依托醚酯，在虎林國中前逆向闖紅燈，撞上放學過馬路的學童和機車，導致至少1人死亡、6人受傷。賓士駕駛34歲彭男事後供稱，他因閃避塞車才會變換車道，不過說詞與現實情況不符，且精神恍惚，目前警方已依殺人、毒品、傷害、公共危險罪嫌偵辦。

台南南區婦女會365愛心會傳愛送暖

台南南區婦女會365愛心會傳愛送暖

即／新竹毒蟲撞1死6傷！女送醫竟落跑

即／新竹毒蟲撞1死6傷！女送醫竟落跑

草屯校安座談會　上半年查獲少年「非行」16件

草屯校安座談會　上半年查獲少年「非行」16件

這波腸病毒很嚴重！大人也中鏢　出現「5大重症前兆」快就醫

這波腸病毒很嚴重！大人也中鏢　出現「5大重症前兆」快就醫

關鍵字：

小黃帽交通安全教育全家零錢捐學童交通安全

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化超商驚傳猝死！男躺店內沙發「已有屍斑」

女球迷「大巨蛋觀眾席」當場脫衣！　超胸內衣全露出

彰化男猝死陳屍超商沙發30hrs　最後身影曝

竹市賓士逆向猛撞1死6傷　肇事男被搜出「喪屍煙彈」

獨／女董座刷738萬買到假愛馬仕　超慘現況曝

32本進擊的巨人漫畫被丟　兒怒告媽

求乾爹送iPhone 16　妹子羞喊「2次，可不戴」

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

台灣「隱形冠軍」跌落神壇　2大廠房淪法拍

「木曜女神」慶祝中秋脫了！

阿諾遭主持人手伸內衣揉胸！

快訊／餐酒館廁所反鎖　員工破門見女店長已死亡

劉品言烤肉穿細肩背心激辣！　「解放事業線」低胸全看光

不是清境農場！「南投最強景點」是它　CNN也推爆

颱風葡萄桑「影響台灣」時間點曝！

更多

最夯影音

更多

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

男孩大隊接力「接棒往起點衝」　隊友抱頭絕望...他尷尬：跑反了

啦啦隊女神艾璐懷孕了！　宣布退隊：扛起做媽媽的責任

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面