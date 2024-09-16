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草屯分局校安座談會　上半年查獲少年「非行」16件16人

▲草屯警分局召開校園安全座談會。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲草屯警分局召開校園安全座談會。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

為強化校園安全，草屯警分局於9月13日召開113學年度第一學期「校園安全座談會」，邀集轄區草屯鎮及中寮鄉等30所各級學校、警察局少年警察隊共同參與，針對防制少年「非行」（有觸法之虞）、校園安全環境檢測評估、建立橫向聯繫及應變機制等，共同研商精進作法。

座談會由副分局長李哲賢主持，並由分局偵查隊長陳尚謙報告該分局在校園安全上的工作與目標，包括全面檢視安全設備、結合民力加強巡查等2大面向，將協助各級學校再次檢視校內及通勤路線沿線如監視錄影、路燈照明、電子圍籬等安全維護措施是否充足，同時針對校園周邊200公尺範圍妥適規劃勤務，加強巡邏強度及密度，另也針對防制少年非行狀況、毒品、幫派、詐騙等態樣加以分析與宣導。

▲草屯警分局召開校園安全座談會。（圖／記者高堂堯翻攝）

草屯分局指出，在防處少年事件工作上，於今年1至6月共查獲少年非行16件、16人次，勸導偏差行為少年共計15件，期盼與各級學校持續合作通報機制，導正少年行為，抑制犯罪根苗生長；李哲賢特別請各校代表加強宣導阻詐、識詐及新興毒品的防制，尤其針對學生涉及幫派組合及詐騙集團等非法組織及不法行為部分，加強督導與通報，避免學生淪為非法組織操作對象。

各校代表於會中也分別提出建議，包括規劃增設號誌、防制學生違規及非行行為、針對遊民及陌生人士進入校園之問題協助巡邏與勸誡等，李哲賢當場指示各單位對於轄內學校之建議事項應予重視並全力協助，以具體行動強化校園安全防護。

此外，信義警分局也於9月10日召集轄內3所國中（包含水里民和國中）及14所小學舉辦校園安全座談會，特別對保護學童提出4項強化作為，包括警方於上、放學持續編排護童勤務，校方加強學生在學及家庭狀況了解訪視，校安群組落實通報並即時處理，中輟生積極協尋及輔導等，希望經由學校與警方密切合作，建構學童安全環境、發掘脆弱高風險家庭並即時介入，臨時動議時也提案「強化孩童保護機制」、及時發掘兒虐案件，共同維護學童安全；集集分局則於11日邀集轄區25所國中小舉行校園安全座談會，研訂持續精進維護校園安全作為，為校園安全把關。

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