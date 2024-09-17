嬤載孫女放學遇死劫！賓士男釀「1死6傷」到案稱：閃塞車才逆向

記者閔文昱／綜合報導

新竹市16日下午4點25分發生一起嚴重車禍，一名賓士駕駛疑似施用俗稱「喪屍煙彈」的依托醚酯，在虎林國中前逆向闖紅燈，撞上放學過馬路的學童和機車，導致至少1人死亡、6人受傷。賓士駕駛34歲彭男事後供稱，他因閃避塞車才會變換車道，不過說詞與現實情況不符，且精神恍惚，目前警方已依殺人、毒品、傷害、公共危險罪嫌偵辦。

曝光的影片可以看見，肇事白色賓士當時從車道靠右側一路往左飄移，先是橫越雙黃線後，逆向撞上對向的機車騎士後，幾秒後再撞上正載著5歲孫女返家的71歲鍾姓阿嬤，沿路將阿嬤推到卡在路邊的紅綠燈柱上慘死，現場車殼碎片散落一地，賓士更冒出白煙，相當駭人。

▲賓士逆向車禍造成1死6傷。（圖／民眾提供，下同）

事故造成至少1人死亡、6人受傷，其中年紀較小的3名傷者分別為是4、5及8歲孩童，4歲與8歲孩童當時疑似被阿公騎車載著準備離開，沒想到遭遇車禍，而5歲孩童就是死者鍾姓阿嬤的孫女，3人傷勢都較為嚴重，其中4歲男童有腳掌開放性骨折，5歲女童有肝臟遭撞擊損傷，8歲男童有左大腿骨折，都必須接受手術治療。

大人受傷部分則有李姓阿公受傷、30歲賓士女副駕以及肇事的彭姓駕駛。新竹市消防局獲報後，出動7車23人前往現場搶救，其中彭姓男子與其30歲的女伴彭女傷勢較輕，皆已送醫。然而，彭女在送醫後行蹤不明，晚間7點遭警方逮捕，查出彭女為詐欺通緝犯。

彭男到案後稱，因為看到前方有塞車，才會變換車道。然而，他的說詞與現實狀況不符，且精神恍惚，雖然酒測值為0，但警方在車上找到一把道具槍，以及一粒眠和俗稱「喪屍煙彈」的依托醚酯，警方不排除毒駕的可能性，將進行尿液和抽血檢驗，並將全案朝殺人、毒品、傷害、公共危險罪嫌偵辦。

▼肇事彭姓駕駛。（圖／記者陸運陞攝）