台南南區婦女會365愛心會傳愛　中秋關懷弱勢學童送暖

▲台南南區婦女會三六五愛心會長期以來對弱勢的關懷不間斷，在台南市議員蔡淑惠牽線下，贈送13所國小計522位小朋友月餅禮盒和參百元小紅包，13所學校代表也見證這份年年相傳的愛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南南區婦女會三六五愛心會長期以來對弱勢的關懷不間斷，在台南市議員蔡淑惠牽線下，贈送13所國小計522位小朋友月餅禮盒和參百元小紅包，13所學校代表也一起參與『中秋團圓、溫馨送暖』捐贈儀式，見證這份年年相傳的愛。

台南市南區婦女會三六五愛心會在中秋前夕，連續14年辦理愛心送暖給南區和安平區國小弱勢學童活動，三六五愛心會郭麗鳳會長表示歷年來的常態性辦理下，今年受捐贈的學童人數522人，在市議員蔡淑惠媒合之下，贊助單位也有明顯增加的趨勢，包括市議員王家貞也共同辦理，另蔡佳璋與黃慧淑賢伉儷、佳歆工程有限公司、麥可藝術蛋糕烘焙坊、玄悳殿愛心組、安平工業區工商婦女聯誼會、南區校長家長會長協進會、台南市東賓愛心會、文南社區婦女會、台南市郡王獅子會、台南市成功獅子會、閤設計有限公司、光榮發股份有限公司、王培中醫師也一起熱心參與，受惠學校包括日新、永華、志開、省躬、龍崗、喜樹、新興、石門、安平、西門、新南、億載、大同等國小。

蔡淑惠理事長有感南區婦女會三六五愛心會10餘年來的付出，也感謝協辦單位的熱心贊助，除希望孩子長大後有能力回饋社會並傳承愛心，也希望藉由活動辦理拋磚引玉，讓更多人在後疫情期間挺身而出，讓弱勢單位感受到社會的溫馨。