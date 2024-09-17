上網賣猛鬼床架！眼尖網友發現「床頭貼紅符」　他認：有拍咪呀

▲網友在床頭還貼上符咒鎮壓鬼魂。（圖／翻攝自Sanook）



記者王佩翊／編譯

泰國一名Facebook網友在二手家具群組刊登出一則詭異的賣物貼文，他以500泰銖（約新台幣479元）的低價推銷一個二手床架，但是仔細一看，卻能發現床頭竟還貼著1張紅色符咒。他甚至不諱言地表示，這個床架狀況良好，但偶爾會出現「夜間表演」，不諱言曾在這張床上看見「拍咪呀」。相關貼文也隨即引發熱烈討論。

根據Sanook報導，一名泰國網友在二手家具社團出售一張木頭床架，這張看似普通的床架僅三英尺長，只要500泰銖（約新台幣479元）。但賣家也坦承道，自己睡在這張床上時曾經多次撞鬼。

賣家強調，這張床狀況良好，功能完全正常，只是偶爾會撞鬼並出現「夜間表演」，而通常會是一個神祕的「黑影」。

鬧鬼床架隨即引發熱議，並吸引2300則留言和4600次分享。雖然大部分網友對於床架是否真的鬧鬼抱持懷疑態度，但賣家堅稱，的確偶爾會有神秘的黑影出現。

隨著貼文熱度不斷升高，有許多不信邪的網友對這個床架產生興趣，並有意購買，甚至還有人建議，可以直接把這個床架拿到靈異節目上展示。賣家還說，為了讓買家有「恐怖體驗」，他已經提前將用來封印鬼魂的符咒拆除。