嬰兒被醫院調包！他出院前發現「女兒長相怪怪」　一驗才知是別人

▲受害父親表示，出院前發現女兒長相不太一樣，堅持驗DNA，才發現女兒被調包。（圖／翻攝自KhaoSod）



記者王佩翊／編譯

泰國發生一起離奇嬰兒掉包事件，一名女嬰出生後因為呼吸問題被送往新生兒加護病房，然而待女嬰的父親要接她出院時，卻發現「女兒」的五官怪怪的，堅持要驗DNA，這才發現自己的女兒被醫院調包成另一名緬甸籍女嬰，讓他氣得向醫院求償20萬泰銖。

根據KhaoSod報導，該名泰國籍女嬰出生後因為呼吸急促，被迫與母親分開，隨即被送往新生兒加護病房。等到女嬰病癒後，她的父親開心地要將女兒接回家，沒想到卻發現懷中的「女兒」五官怪怪的，外貌和最初看到她時有所不同。而他仔細比對女兒出生時拍的照片和出院前的照片，發現明顯就不是同一個人。

該名父親立刻要求醫院進行DNA檢測，而結果竟顯示，醫院交給他的這名女嬰與自己的確沒有血緣關係，也就是說，女兒被人調包。根據調查，最終確認醫院交給這名父親的女嬰是一名緬甸籍女嬰，而他的親生女兒則是被換到對方的家庭。

對於這項嚴重失誤，醫院隨即道歉。醫院表示，初步懷疑是在替女嬰們進行例行健康檢查時，醫護人員不慎搞混兩人，才會發生調包事件。

該起事件曝光後，泰國公共衛生部也承認了這起事件，並坦言是「重大錯誤」。院方目前已安排與雙方家長會面，討論賠償事宜。泰國籍父親向醫院求償20萬泰銖（約新台幣19萬元），並承諾會與另一個受害的緬甸家庭共享賠償金。