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泰國女滯留台灣想打工賺錢「語言不通錢花完」報警抓自己

▲泰國失聯女移工身無分文，透過超商店員報警，最終如願接受政府遣返回國。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲泰國失聯女移工身無分文，透過超商店員報警，最終如願接受政府遣返回國。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

一名持觀光護照來台失聯的泰國女子，原本想要逗留台灣賺錢，沒想到事與願違，身上的錢幾乎花光，日前在苗栗縣頭份市一家超商內實在走投無路，於是主動找上警察，並在警方協助下，由移民署苗栗專勤隊處理遣返回國事宜。

頭份警分局今天表示，尖山派出所警員許桓銘、張哲瑋，9月10日15時30分執行巡邏勤務時，接獲轄內超商店員報案，指有一名外國籍女子，透過手機翻譯APP，表明自己是失聯泰國移工，身上沒有錢，想要警方幫忙她返國，才透過超商店員協助報警。

▲泰國失聯女移工身無分文，透過超商店員報警，最終如願接受政府遣返回國。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方到場後，發現該泰國籍失聯女移工（36歲）不會講中文，盤查身份確認為失聯移工，今年3月間持觀光護照入境後，透過同鄉協助失聯四處打零工，結果最近一直找不到工作，思鄉情切，因沒錢買機票回國，才徘徊超商內不知如何是好，最後想出報警抓自己的方式，希望警方將他逮捕遣返回國。

頭份分局長林育旺表示，近年來失聯移工人數增多，並衍生出幫派、鬥毆、賭博、吸毒等情事，造成治安隱憂，呼籲民眾不要雇用非法移工助長歪風，如有發現疑似失聯移工請向專勤隊或警方通報查緝，淨化社會治安。

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