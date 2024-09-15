亂倫性侵14歲女兒！逼拍OnlyFans性愛片　監禁7天7夜找陌生男硬上

▲嫌犯不但性侵親生女兒，還找來陌生男子性侵女兒。（圖／翻攝自民意報）



記者王佩翊／編譯

泰國一名男子因涉嫌詐騙遭警方逮捕，然而警方在調查詐騙案時，卻發現一名14歲少女遭到嫌犯監禁。原來該名少女是他的親生女兒，嫌犯將女兒關在家中7天7夜，多次性侵少女，並將過程拍攝成影片，以「混血女孩Miki」的名義上傳至色情平台OnlyFans賺錢，過程中甚至還找陌生人一起來性侵女兒。

根據《民意報》報導，32歲的嫌犯詹姆斯因涉嫌電信詐騙被警方盯上，然而警方在追捕嫌犯的過程，找到詹姆斯的14歲親生女兒，這才得知嫌犯在7月31日至8月7日間，監禁並性侵自己的14歲女兒，同時將過程拍下上傳至OnlyFans。

▲警方找到大量未成年不雅性愛片。（圖／翻攝自民意報）



被害少女表示，7月底的某一天，她和父親坐在車上，父親突然開始說服她一起拍OnlyFans性愛片，儘管她拒絕，父親仍將她強拉至診所提前注射避孕藥物，隨後將她監禁在一間房子內。

過程中她曾試圖求助並反抗，但是反而遭到父親毆打。嫌犯將少女關在家中後，開始多次性侵她，甚至還找來陌生男子性侵自己的親生女兒。少女指出，她的父親曾經打電話給現任妻子，要對方帶另一名男子來性侵她，並將過程拍攝成影片。

▲嫌犯與陌生男子的對話紀錄曝光。（圖／翻攝自民意報）



由於連續多日遭到監禁性侵，少女忍無可忍企圖使用手機聯絡其他親戚求救，沒想到立刻被父親發現，不但手機被沒收，還因此被毆打。

警方深入調查後，發現這起案件是由嫌犯以及其妻子一同策劃。不僅如此，警方還在男子的手機內發現他勒索另一名15歲少女拍攝裸體照的對話內容，涉及性剝削。

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