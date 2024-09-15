「載400萬現鈔」打瞌睡！他開車暴衝進池塘　只撈回38萬

▲男子墜落池塘後被送往醫院搶救，而當地官員也派出潛水員打撈剩餘現金。（圖／翻攝自民意報）



記者王佩翊／編譯

泰國一名汽車仲介14日載著高達420萬泰銖（約新台幣403萬元）的現金，準備與車主交易，然而他卻因為疲勞駕駛，突然打起瞌睡，整輛車失控衝進池塘內。他隨後獲救並被送往醫院治療，而相關單位則協助在現場打撈現金，但至今只找到40萬泰銖（約新台幣38萬元），剩下的380萬泰銖（約新台幣365萬元）仍不見蹤影。救援單位已決定抽乾池塘的水，試圖找回剩下的錢。

根據thaiger報導，警方接獲通報稱，有一輛皮卡在烏泰他尼府某寺廟門口的池塘沉沒。當地村長回憶道，14日早上5時左右，寺廟的一名僧人聯繫他稱，有一輛車輛掉進池塘，他嚇得立刻趕往現場，和村民、僧人們合力將受傷的駕駛從水中救出，並送往醫院治療。

受傷的駕駛驚慌之餘連忙向村長表示，車上有高額現金。村長才立刻請來救援隊與警察協助打撈池塘裡的現金。當局也找來潛水員下水打撈沉沒的車輛及現金。

根據最終調查，車上共有420萬泰銖（約新台幣403萬元）的現鈔。經過一番搜尋後，救援隊只找到了1個裝有現金的紙箱，共有40萬泰銖（約新台幣38萬元），目前仍在努力尋找剩下的380萬泰銖（約新台幣365萬元）。為此，當地居民與烏泰他尼省府的災害預防部門官員也派出抽水馬達，試圖抽乾池塘的水，以打撈車輛和現金。

42歲的魯安邁翠表示，她最近將2輛貨車賣給汽車仲介，也就是落水的駕駛，總交易價格超過500萬泰銖（約新台幣480萬元）。駕駛之前已經向她支付12萬泰銖（約新台幣11萬元）的訂金，並表示剩餘的400萬泰銖（約新台幣380萬元）會用現金形式支付。

事發當天早上，駕駛開車載著420萬泰銖（約新台幣403萬元）的現金準備當面支付交易款項。然而途經寺廟前的池塘時，卻疑似因疲勞駕駛打瞌睡，最終使得車輛失控，直接衝進池塘內。